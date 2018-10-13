شركات تركية تساهم في تمويل «داعش»

| وكالات

حذرت تقارير إعلامية من عودة الحياة لتنظيم داعش الإرهابي نتيجة إيجاده مصادر دخل لتمويل عملياته، خاصة من عمليات غسيل أموال تحت ستار شركات تركية.

وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، في تقرير لها نقلته وكالة «هاوار» الكردية، أن التنظيم اعتاد الاعتماد على الأراضي التي يسيطر عليها، لجمع مليارات الدولارات من خلال الابتزاز والضرائب والسطو وبيع النفط، لكنه أثبت أنه قادر على جني المال حتى من دون السيطرة على المراكز السكانية الكبيرة.

وجاء في التقرير: أنه خلال عام 2015 جمع داعش ما يقرب من 6 مليارات دولار، ما جعله أغنى تنظيم إرهابي في التاريخ، وأشار التقرير، إلى أن داعش فقد الآن معظم الأراضي التي استولى عليها، وبدأ رحلة بحث عن مصادر أخرى لتوفير المال من دون السيطرة على الأرض.

وأضافت المجلة: إن «قيادات داعش اعتمدت على ما يصل إلى 400 مليون دولار هرّبتها من العراق وسورية، وأنهم سيقومون بعمليات غسيل أموال من خلال شركات في المنطقة، خاصة في تركيا، فيما يمكن تحويل بعض النقود إلى ذهب وتخزينها للبيع في المستقبل».