لبنان يضع ملف المهجرين السوريين على نار حامية

| الوطن – وكالات

توقعت مصادر مطلعة على ملف المهجرين لـ«الوطن»، أن يعود المئات من المهجرين السوريين من لبنان غداً الإثنين. وكانت مديرية الأمن العام اللبنانية أعلنت الجمعة تحديد سبعة مراكز لتسجيل اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، مؤكدة أنها ستقوم بتأمين «العودة الطوعية» لمئات اللاجئين السوريين من مختلف المناطق اللبنانية من معابر العبودية والمصنع والزمراني الحدودية.

وأشارت إلى أن مراكز التسجيل موجودة في برج حمود ببيروت وطرابلس وعكار والمصنع والنبطية وشبعا وعرسال، وستبدأ العودة ابتداءً من يوم الاثنين (غداً).

وسبق للكاتب والمحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل مطلع الشهر الجاري التأكيد على أنه «من الآن إلى أسبوعين وثلاثة لن تبقى العودة طوعية».