مطالبات أردنية لتعزيز العلاقات مع دمشق

| الوطن – وكالات

طلب المعارض الأردني ليث الشبيلات من رئيس وزراء بلاده عمر رزاز اتخاذ خطوة شجاعة وإعادة العلاقة مع سورية وتقديم «الاعتذار»، بعد أيام من تأكيد رئيس «مجلس الأعيان» الأردني، فيصل الفايز، أن بلاده ترحب بوجود سفير سوري في عمان.

ففي رسالة علنية كتبها على صفحته في «فيسبوك» مؤخراً خاطب شبيلات رئيس حكومة الأردن قائلاً: «إرث أبيك يجعل من العيب عليك أن تتأخر أكثر من هذا في إعادة العلاقة مع سورية، علينا أن نسعى بكل قوة ودون كبرياء متصنع لطلب الصلح والمسامحة».

والخميس الماضي أعرب الفايز عن أمله في أن يكون هناك تمثيل بين سورية والأردن على مستوى السفير.