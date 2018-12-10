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مرافق سياحي براتب 7 آلاف يورو

| وكالات

الثلاثاء, 11-12-2018

أعلنت عائلة بريطانية عن رغبتها بتوظيف «مصور فوتوغرافي محترف وسائح»، يرافقها في رحلاتها إلى بلدان مختلفة، ويصور أحداث حياتها.
ونشرت وكالة «Perfocal»، إعلان الأسرة الراغبة في توظيف «سائح ومصور» عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحدد أرباب العمل صفات من يتقدم إلى هذه الوظيفة بقولهم: «نبحث عن شخص يمكنه السفر معنا حول العالم وتصويرنا في مناسبات مختلفة. وأن يبقى معنا أكثر من 3 أشهر، وسنقوم بزيارة بلدان في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وسنسافر كذلك إلى أستراليا».
كما أشارت العائلة أيضاً إلى أنها ستقدم الوظيفة مدة عام كامل، وستدفع مبلغ 80 ألف جنيه إسترليني (حوالي 7 آلاف يورو شهرياً) مقابل ذلك.

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