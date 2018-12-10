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العسل يمنع مرض تصلب الشرايين

| وكالات

الثلاثاء, 11-12-2018

استعرضت تجارب علماء جامعة واشنطن الأميركية قدرة العسل على منع تطور مرض تصلب الشرايين الخطر.
وأثبت علماء جامعة واشنطن أن تناول العسل يوميا يخفض بنسبة 30 بالمئة حجم لويحات الكوليسترول، كما يمنع تطور مرض تصلب الشرايين.
وأجرى علماء الجامعة سلسلة تجارب لدراسة آلية تطور تصلب الشرايين لدى الفئران المخبرية، واكتشفوا أن الفئران التي تضمن غذاؤها سكر تريهالوز، كان حجم اللويحات في أوعيتها الدموية صغيراً، على حين لم يلاحظ هذا عند الفئران الأخرى.
ويقول الباحثون إن سكر تريهالوز ينشط البروتينات التي تجبر خلايا المناعة على تدمير لويحات الكوليسترول وإزالتها من الأوعية الدموية، ما يجعل الأوعية الدموية أكثر مرونة ويتحسن تدفق الدم ويعود ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي.
ويتميز مرض تصلب الشرايين بتراكم لويحات الكوليسترول على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، التي تضيق مع مرور الوقت الوعاء الدموي، ما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى أنسجة وأعضاء الجسم. ويسبب هذا المرض فقدان الذاكرة بصورة مفاجئة، واحتشاء عضلة القلب والذبحة الصدرية ونقص التروية والجلطة الدماغية.

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