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«على سطح دمشق» يفوز بجائزة لجنة الحكام الخاصة في تونس

| الوطن

الثلاثاء, 11-12-2018

فاز الفيلم الروائي القصير «على سطح دمشق» إخراج السينمائي المهند كلثوم وإنتاج المؤسسة العامة للسينما بجائزة لجنة التحكيم الخاصة «الخلال البرونزي» في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بدورته الخامسة في تونس.
ويتناول الفيلم الذي كتب السيناريو له سامر محمد إسماعيل حكاية جيل يعيش حياته افتراضياً ويعجز عن تحقيق طموحاته في الواقع الذي فاقمت الحرب على سورية مفارقاته الصادمة وأحالت الأمكنة إلى حواف خطرة للغاية معلناً حب الاستمرار في العيش رغم جميع أنواع الموت والبحث عن الحب مهما كان مستحيلاً.
يذكر أن الفيلم من بطولة كل من الفنانين لينا حوارنة، وسيم قزق، لارا بدري، عامر العلي، هنوف خربوطلي، يامن سليمان، حمادة سليم، والإعلاميين ربا الحجلي وطارق علي.

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