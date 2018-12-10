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ماهر الخولي عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية

| الوطن

الثلاثاء, 11-12-2018

أصدر وزير الثقافة محمد الأحمد قراراً يقضي بإسناد وظيفة عميد المعهد العالي للفنون المسرحية إلى الدكتور ماهر علي خولي العامل من الفئة الأولى، خلفاً للممثلة النجمة جيانا عيد.
الخولي حاصل على إجازة في الفنون المسرحية، وهو أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية وعضو اتحاد الصحفيين في سورية وشاعر ومدير القناة الأولى في التلفزيون العربي السوري 2011-2013 ومدير قناة تلاقي الفضائية 2012-2016 ومدير عام المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني 2017 -2018.

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