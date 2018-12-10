حسن العويد حطيني الهوى

نجح حطين بكسب ود المهاجم حسن العويد وضمه لصفوف الحيتان بعقد يمتد لموسم ونصف وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي بالنادي، عضو مجلس الإدارة مسؤول الألعاب الجماعية بسام زراوند أكد أن انضمام العويد يشكل إضافة كبيرة للفريق لكونه من أفضل المهاجمين والفريق بحاجة لمهاجم وخاصة أن حطين يعيش حالة انتعاش كروي بالفريق الأول مع استلام الكابتن محمد شديد الذي وضع بصمته بشكل واضح والنتائج خير دليل، وتابع: التعاقد مع العويد يمتد لموسم ونصف وسيشارك مع الفريق بمرحلة الإياب ومسابقة الكأس، وحول الفريق قال: الأمور كلها تسير وفق المخطط له وهناك جهد واضح من الجهاز الفني والتزام كامل من اللاعبين وتصميم على تغيير الصورة التي ظهر بها الفريق بداية الدوري،و الفريق يحقق نتائج إيجابية تترافق مع أداء يشهد له الجميع وقد نجحنا بحصد نقاط جعلت الفريق يتقدم بسلم الترتيب وما زال لدينا الكثير لنقدمه كون أداء الفريق في تصاعد، وتمنى زراوند أن يحظى الفريق بحقوقه خلال المباريات لأن ما حصل مع حطين بالمباراة الأخيرة كان ظلماً واضحاً مع العلم أن إدارة نادي حطين دعمت وتدعم حكامنا وتؤكد أن يكون لهم دور واضح ومؤثر، وقد خاطبت لجنة التحكيم وأكدت دعم النادي لها وما نتمناه ألا تتكرر حالة الظلم التي تعرض لها الفريق بمباراتنا مع الوثبة.

يذكر أن حطين يحتل المركز 11 بالدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات و5 خسارات وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدفاً والتعاقد مع العويد سيضيف الكثير للفريق في ظل انخفاض نسبة التسجيل لهجوم حطين.