بعد التأجيلات الكثيرة في الليغ آن … ليل لم يستغل الأوضاع

ست مباريات كاملة تأجلت من الجولة 17 من الدوري الفرنسي بفعل التظاهرات التي ضربت عدداً من المدن الفرنسية ولم تقم أكثر من 4 مباريات في مدن اعتبرت أكثر هدوءاً وعليه لم يطرأ تغيير كبير على صعيد قمة الترتيب والأهم كان تعادل ليل مع ضيف ريمس بهدف لمثله ففشل الأول باستغلال الظروف والابتعاد أكثر بالمركز الثاني.

وغريب أن ليل الذي لعب على أرضه كاد يتعرض لهزة أكبر عندما تأخر بالنتيجة منذ الدقيقة 64 بهدف ريمي أودين ولم يدرك التعادل إلا في الدقيقة 90+6 وعبر ركلة جزاء لهدافه نيكولاس بيبي ليخرج بالتعادل الثالث خلال خمس جولات أخيرة والثالث بملعبه على حين إن ريمس سجل تعادله الثاني في ثلاث جولات من دون فوز والرابع خارج ملعبه.

ورفع بيبي رصيده إلى 11 هدفاً بالمركز الثاني وراء سالا مبابي (12 هدفاً) وبالشراكة مع نيمار وفلوران توفين علماً أن بيبي سجل للمرة السادسة من علامة الجزاء كأكثر من فعلها بالليغ آن هذا الموسم.

وفي ثاني مباريات الأحد أدرك كان التعادل بهدفين لمثلهما على أرض ستراسبورغ الذي تقدم مرتين بالنتيجة ليفشل الفريق الضيف بالفوز للجولة التاسعة على التوالي مسجلاً تعادله الرابع خلالها والرابع خارج أرضه.

نتائج الأسبوع 17

ليل * ريمس 1/1، رين * ديجون 2/صفر، ستراسبورغ * كان 2/2، غانغان * أميان 1/2، وتأجلت مباريات: سان جيرمان * مونبيلييه، تولوز * ليون، سانت إيتيان * مرسيليا رين * ديجون، نيم * نانت، أنجيه * بوردو، موناكو * نيس.