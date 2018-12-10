غداً افتتاح مونديال الأندية 2018.. ريفربلايت آخر المشاركين

توج ريفربلايت الأرجنتيني بطلاً لكأس الليبرتادوريس على حساب مواطنه بوكاجونيورز بعدما تغلب عليه في الإياب الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد بثلاثة أهداف لهدف بعد وقت إضافي إثر تعادلهما بهدف لمثله وكان الفريقان تعادلا 2/2 في مباراة الذهاب التي أقيمت في بيونس آيرس قبل شهر تقريباً، وبذلك التحق ريفر بلايت بمونديال الأندية الذي يفتتح غداً في الإمارات العربية المتحدة.

ويلتقي في الافتتاح (الدور التمهيدي) العين الإماراتي ممثل البلد المنظم وبطل الدوري الإماراتي 2017/2018 مع تيم ويلنغتون النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا وكلاهما يشارك للمرة الأولى في البطولة.

وكان ويلنغتون أطاح بمواطنه أوكلاند سيتي صاحب أكبر عدد من المشاركات بالمونديال من نصف نهائي الشامبيونز الأوقيانوسي مستفيداً من قاعدة التسجيل خارج الأرض بعدما تعادلا صفر/صفر و2/2 وفي النهائي لم يجد صعوبة في تخطي لاوتوكا من جزر فيجي ففاز ذهاباً 6/صفر وإياباً 4/3 ليصبح ثالث فريق من نيوزيلندا يشارك في المونديال، أما العين فقد سبق له أن توج بدوري أبطال آسيا 2003 إلا أن بطولة كأس العالم كانت لم تعد للحياة بعد وهو يشارك كبطل للدوري وسبق له أن خسر نهائي دوري أبطال آسيا مرتين (2005 و2016)، المباراة تنطلق في الساعة 5.30 مساءً بتوقيت دمشق.

وتستكمل منافسات البطولة السبت القادم فيلتقي في الدور الثاني (ربع النهائي نظرياً) كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا في مشاركته الثانية مع غوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف الذي يشارك للمرة الأولى بدوره (3.00 عصراً) ثم يلعب الترجي التونسي بطل إفريقيا مع الفائز بالمباراة الافتتاحية (العين * ويلنغتون) وذلك في الساعة 6.30 مساء، ويدخل بطل النسختين الأخيرتين (ريال مدريد) وريفربلايت المسابقة من نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم.