سلة بردى تستعد وتطمح للعودة مجدداً للأضواء

بعد موسم غير ملب لطموح القائمين على أمور سلة نادي بردى، وخروج فريق السيدات من مسابقتي الدوري والكأس دون أي نتائج ايجابية توازي حجم العطاء المقدم من الإدارة، حيث لم يتمكن الفريق من البقاء في جنة الأضواء، وهبط للدرجة الثانية بعدما قام اتحاد السلة بتطبيق قرار التصنيف للموسم الحالي، لكن الفريق رغم هذه النتائج لم يكن سيئاً، وإنما تنقصه بعض الخبرة لدى لاعبات متميزات لكون أعمارهن صغيرة، وسيكون لهن مستقبل مشرق في قادمات الأيام لكون الدعم المقدم من إدارة النادي بات كبيراً، وكل شيء يدعو للتفاؤل برؤية سلة بردى من المنافسين بقوة على المراكز المتقدمة بمسابقتي الدوري والكأس.

تعاقد

يضم فريق بردى لاعبات متميزات، لكنه بحاجة للوقت الكافي حتى ينضج، لكونه يلعب في المجموعة الجنوبية التي تضم فرقاً قوية، ولها سمعة عطرة، وسجل حافل بالانجازات، وهو الفريق الوحيد الذي هبط من أندية العاصمة، ومع ذلك ما زالت مراكز الفريق غير مكتملة قياساً على تحضيرات باقي الفرق المنافسة، وخاصة أندية الشهباء.

في ضوء هذا الواقع تسعى الإدارة للتعاقد مع لاعبة نادي النصر سارة البقاعي التي سيعول عليها الجهاز الفني الكثير لكونها من اللاعبات المهاريات المتميزات، لكن هذه كتابة حتى السطور لم تصل الإدارة لاتفاق نهائي مع إدارة نادي النصر.

إعادة ترتيب

لم يكن هبوط الفريق للدرجة الثانية مؤثراً في الإدارة بشكل كبير، لكونها تعاملت مع الموضوع بردة فعل إيجابية مفعمة بالتصميم والإرادة على إعادة ترتيب أوراق اللعبة، والعودة بسرعة لدوري الأضواء من جديد الموسم المقبل، لذلك أجرت الإدارة تقييماً لرحلة الفرق بشكل عام، ووضعت العديد من التصورات المستقبلية للعبة بشكل عام للمواسم المقبلة.

مدربون

بعد دراسة متأنية وتنسيق متكامل مع مشرف اللعبة الكابتن أبي دوجي، توصلت الإدارة إلى تكليف اللاعبة والمدربة شام أوضه باشي تدريب فريق الصغار، فيما تولت المدربة سيدرة جمعة تدريب فريق الشبلات، وتم تكليف المدرب غيث فرهود قيادة فريق الناشئات، ويقود فريق السيدات المدرب هلال الشيخ نجيب.

صالة وتأخر

تتمرن فرق النادي في الصالة الفرعية بمدينة الفيحاء ضمن حجوزات صعبة نتيجة الضغط الكبير على هذه الصالة، لذلك يتمرن فريق السيدات بمعدل ثلاث حصص تدريبية بالأسبوع، وهي لا تكفي لفريق يتطلع للمنافسة والعودة السريعة للدوري الأولى، لذلك تسعى الإدارة إلى بناء صالة تدريبية بميزات جيدة في مقر النادي، وتبدو الأمور تسير بشكل جيد، ونحن بصدد وصول الدراسات من الشركة المتخصصة، وسيتم البدء ببناء الصالة التي ستكلف نحو 120مليون ليرة، وسيتم تشييدها على مدار سنتين، وستكون من أفضل الصالات بالعاصمة، وسوف تخدم فرق النادي بشكل جيد، وهذا سوف ينعكس إيجابا على مستوى اللعبة بالنادي.

نتيجة جيدة

تلعب سلة بردى ضمن المجموعة الجنوبية التي تضم أندية جرمانا، الفيحاء، العربي، والبداية كانت بلقاء فريق جرمانا حيث قدم الفريق أداء جيداً وحقق فوزاً كبيراً (63-32) وتبدو حظوظ الفريق بالتأهل للدور الثاني كبيرة نظراً للتحضيرات الجيدة إضافة لعدم قوة باقي الفرق ضمن المجموعة.