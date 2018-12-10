قطبا العاصمة على الطريق الصحيح والبرشا أرجع ذكريات دريم تيم تو … جولة تعادلات تبقي الوضع على حاله في السييرا A

تغييرات طفيفة شهدتها مراكز المقدمة في بطولتي الدوري الإسباني والإيطالي بعد الجولة الخامسة في كليهما ففي الليغا احتفظ البرشا بالصدارة بعدما استعاد رباعيات الأهداف والتألق على حساب جاره إسبانيول في أكبر ديربيات كاتالونية واقترب الريال أكثر من كوكبة المقدمة بفوز صعب على أرض هويسكا وصعد الأتلتي ليشارك إشبيلية الوصافة بعد فوزه الواقعي على ألافيس وسقوط الأندلسي بفخ التعادل على أرض فالنسيا.

ويعد ابتعاد إنتر ميلانو الأمر اللافت الوحيد تقريباً في السييراA بعد خسارته ديربي إيطاليا الكبير أمام اليوفي الذي واصل بدايته التاريخية بوصوله إلى 14 فوزاً في 15 جولة، ولم يفوت نابولي فرصة استضافته فرزينوني ليسجل أعلى انتصاراته هذا الموسم محتفظاً بالفارق مع المتصدر ومبتعداً عن الثالث وبقيت المراكز الثلاثة التالية على حالها بعد تعادل ميلان وضيفه تورينو وكذلك تعثر لازيو على أرضه أمام سامبدوريا.

اقتراب ملكي

في الدقيقة الثامنة من اللقاء التاريخي لهويسكا أمام الريال توقع الجميع فوزاً كبيراً للأخير وانهياراً لمتذيل الترتب إلا أن الذي حصل أن لاعبي سولاري نفدوا بجلودهم مقتنصين ثلاث نقاط غالية قد يكون لها وزنها في المستقبل بعدما واصلوا صحوتهم المحلية ودخولهم مربع الكبار واقترابهم من استعادة فرصة المنافسة الحقيقية على اللقب علماً أنه فوزهم الثالث خارج برنابيه والثاني بهدف يتيم هذا الموسم.

فريق آخر اقترب من كوكبة المقدمة هو بيتيس الذي أحسن ضيافة رايو فاليكانو وغلبه بهدفين مسجلاً الفوز الثاني على التوالي والرابع في ملعبه في حين هي الهزيمة الخامسة للفريق المدريدي خارج أرضه، واستعاد بلد الوليد نغمة الفوز بعد 5 جولات كاملة بعدما فاجأ سوسيداد بملعبه مسجلاً فوزه الثالث خارج ملعبه وهو فوزه الأول عندما يتلقى هدفاً وهي الهزيمة الثالثة لأزرق الباسك بأرضه.

النتائج المسجلة – الإسباني 15

• ليغانيس * خيتافي 1/1 للأول نيوم (64) وللثاني كابريرا (39).

• أتلتيكو مدريد * ألافيس 3/صفر كالينيتش (25) غريزمان (82) رودريغو (87)

• فالنسيا * إشبيلية 1/1 للأول دياخابي (90+2) وللثاني سارابيا (55).

• فياريال * سلتا فيغو 2/3 للخاسر باكا (83 و87) وللفائز مينديز (44) بوكوشلو (49) ماكسي غوميز (51).

• إسبانيول * برشلونة 4/صفر ميسي (17 و65) ديمبلي (26) سواريز (45).

• إيبار * ليفانتي 4/4 للأول إينريش (8) اسكالانتي (57) شارلز دياز (61 من جزاء و65) وللثاني خوسي موراليس (9) روبرتو سواريز (25) أراندا (75) مايورال (90+1).

• هويسكا * ريال مدريد صفر/1 غاريث بيل (8).

• سوسيداد * بلد الوليد 1/2 للخاسر أويارزابال (62) وللفائز توني سواريز (16) ريغال (54).

• بيتيس * رايو فاليكانو 2/صفر لوسيلسو (59 من جزاء) سيدني (76).

• بلباو * جيرونا (أمس).

بانوراما إسبانية

• ثلاثة تعادلات كلها بأهداف وأحدها هو الأعلى هذا الموسم بنتيجة 4/4، وسجلت 6 انتصارات منها 4 للضيوف و4 بنتائج نظيفة فشهدت المباريات التسع 30 هدفاً منها هدفان من علامة الجزاء.

• 40 مرة ظهر اللون الأصفر منها 9 مرات في مباراة أتلتيكو * ألافيس مقابل إنذار وحيد في ديربي كاتالونيا ووحده ديل مارمول (ليغانيس) طرد بالحمراء المباشرة.

• صعد ميسي ليشارك ستواني صدارة الهدافين برصيد 11 هدفاً لكل منهما يليهما لويس سواريز واسباس خونكال بـ10 أهداف ثم ماكسي غوميز وإيغليسياس وأندريه سيلفا وسالفادور بـ8 أهداف لكل منهم.

صمت الشباك

في أبرز مباريات الأحد الإيطالي لم تهتز الشباك بفعل تألق دوناروما وسيريغو وتألق رفاقهما المدافعين وكذلك رعونة نظرائهم المدافعين ليخرج ميلان وضيفه تورينو بتعادل سلبي أرضى الطرفين ضمنياً وإن كان غير ذلك شكلاً خاصة الروزنييري الذي طمع بالاقتراب أكثر من جاره إنتر، التعادل هو الثاني لميلان في سان سيرو والأول من دون أهداف بين خمسة تعادلات في سجله علماً أنه حافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية فقط هذا الموسم، أما تورينو فتعادل للمرة السادسة خارج ملعبه ونصفها بنتيجة صفر/صفر وسجل كلا الفريقين النتائج ذاتها في الجولات الثلاث الأخيرة (تعادلان وفوز).

ومن جملة التعادلات الكثيرة في هذه الجولة جاء تعادل بارما مع كييفو صادماً للأول بعدما حرمه القفز خمسة مراكز دفعة واحدة وقد تأخر بالنتيجة مع بداية الشوط الثاني على عكس المجريات إلا أنه أدرك التعادل سريعاً ولم يستغل النقص العددي لضيفه خلال 20 دقيقة أخيرة فخرج بالتعادل الثالث في سجله وجميعها بملعبه، وهو الرابع لكييفو على التوالي ليبقى وحيداً دون فوز هذا الموسم وهو الثالث خارج أرضه.

ولم تكن بداية المدرب الجديد برانديلي كما يحب فريقه جنوا فخرج بتعادل على أرضه أمام سبال ويحسب لصاحب الأرض أنه عاد بالنتيجة علماً أنه لعب لثمانين دقيقة بعشرة لاعبين وهو تعادله الرابع هذا الموسم وكلها بأهداف ومنها ثلاثة على أرضه، والتعادل هو الأول لسبال خارج ملعبه والثالث في ست جولات دون فوز.

واستعاد أتلانتا نغمة الانتصارات بعد هزيمتين ففاز على أرض أودينيزي بهدفين لهدف وهو فوزه الثالث خارج برغامو علماً أنه تلقى هدفاً في كل منها وجاء الفوز بفضل تألق المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي سجل ثلاثية فريقه فكان الهاتريك الثالث بالسييراA هذا الموسم بعد هاتريك زميله إيلشيتس بمرمى كييفو وآخر من ميرتينز لنابولي بمرمى إيمبولي، وتلقى أودينيزي خسارته الخامسة على أرضه والثانية بثلاثة أهداف بعد ثلاثية نابولي النظيفة.

النتائج الكاملة – الإيطالي 15

• يوفنتوس * إنتر ميلانو 1/صفر ماندزوكيتش (66)

• نابولي * فرزينوني 4/صفر زيلينسكي (7) وناس (40) ميليك (68 و84).

• كالياري * روما 2/2 للأول لونيتا (84) ساو (90+5) وللثاني كريستانتي (14) كولاروف (41).

• لازيو * سامبدوريا 2/2 للأول إتشيربي (79) إيموبيلي (90+6) وللثاني كوالياريللا (21) سابونارا (90+8).

• ساسولو * فيورنتينا 3/3 للأول دونكان (63) باباكار (67) سينسي (80) وللثاني سيميوني (70) بيناسي (89) ميرلاس (90+6).

• بارما * كييفو فيرونا 1/1 للأول برونو ألفيس (53) وللثاني ستبينسكي (46).

• أودينيزي * أتلانتا 1/3 للخاسر لاسانيا (12) وللفائز زاباتا (2 و62 و80).

• إيمبولي * بولونيا 2/1 للفائز كابوتو (10) لا جومينا (80) وللخاسر بولي (41).

• جنوا * سبال 1/1 للأول بياتيك (38 من جزاء) وللثاني بيتانيا (15).

• ميلان * تورينو صفر/صفر.

حصيلة إيطالية

• 4 انتصارات منها أربعة لأصحاب الأرض مقابل 6 تعادلات أحدها سلبي وآخر بنتيجة 3/3 فشهدت الجولة تسجيل 30 هدفاً منها هدفان من علامة الجزاء.

• 57 بطاقة صفراء رفعها الحكام منها 10 مرات في مباراة ساسولو * فيورنتينا مقابل صفراوين في مباراة أودينيزي * أتلانتا وشهدت الجولة 7 حمراوات فطرد داريو سرنا (كالياري) وكريشنو (جنوا) مباشرة وديوريشيتش (ساسولو) وديباولي (كييفو) ميلنكوفيتش (فيورنتينا) وبيرزينسكي (سامبدوريا) وسيبيتيلي (كالياري) بالصفراء الثانية.

• انفرد مهاجم جنوا بياتيك مجدداً بصدارة الهدافين برصيد 11 هدفاً بفارق هدف عن رونالدو (اليوفي) وإيموبيلي (لازيو) وسجل الثلاثة هدفين من علامة الجزاء، وفي المركز الثالث كابوتو وكوالياريللا وإيكاردي بـ8 أهداف.