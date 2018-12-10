توتنهام يتحدى المستحيل في ختام مجموعات الشامبيونزليغ … ريدز إنكلترا وسماوي إيطاليا بحسابات معقدة

تقام اليوم وغداً مباريات الجولة الأخيرة من دوري مجموعات الشامبيونزليغ بنسختها الرابعة والستين، والأنظار اليوم على المجموعات الأربع الأولى وغداً على المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وأهم مباريات اليوم قمة ملعب أنفيلد بين ليفربول صاحب الأرض والجمهور وسماوي الجنوب الإيطالي نابولي، وموقعة كامب نو بين برشلونة المضيف المرتاح من عناء التأهل والصدارة وضيفه توتنهام الإنكليزي الباحث عن فوز تاريخي يبقيه في أجواء البطولة.

بعيداً عن هاتين المباراتين هناك مباريات حاسمة على الورق كتلك التي تجمع الإنتر مع ضيفه آيندهوفن حيث فوز الإنتر يعطيه بطاقة العبور بنسبة كبيرة ما لم يحقق توتنهام ما يشبه المستحيل.

كما أن باريس سان جيرمان يخوض مباراة مصيرية عندما يزور النجم الأحمر بأجواء صاخبة حيث الفوز أو التعادل يضمن للنادي الباريسي المرشح للعب دور البطولة بطاقة التأهل، والمجموعة الثالثة تحديداً حسابات التأهل فيها معقدة ومنها نبدأ.

أفضلية نابولي

الفوز المتأخر الذي حققه نابولي على ليفربول في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء جعله قاب قوسين أو أدنى من التأهل ولكن المهمة اليوم ليست كغيرها، وخصوصاً أن الأحمر الإنكليزي ارتقى إلى الصدارة المحلية وجمهوره سيشكل إعصاراً حقيقياً بوجه نابولي، ولكن خبرة المدرب الإيطالي أنشيلوتي قد تسعف الضيف الذي لم يخسر في مجموعة حديدية، وهو اليوم مطالب بالحفاظ على هذه الميزة أو الخسارة بفارق هدف مع شرط التسجيل، واستبق المدرب الإيطالي الذي سبق له أن عاش الجحيم والنعيم أمام ليفربول المواجهة بالقول: لديهم جو رائع في أنفيلد، وآمل أن يكون صلاح قد أفرغ مافي جعبته أمام بورنموث.

ليفربول بحاجة إلى الفوز 1/صفر أو بفارق هدفين وغير ذلك سينضم إلى مقاعد المتفرجين وهو وصيف النسخة الماضية وحائز اللقب خمس مرات من قبل.

نابولي يحتاج إلى التعادل أو الخسارة 2/1 أو 3/2 وهكذا باريس سان جيرمان يحتاج إلى الفوز أو التعادل المشروط بخسارة نابولي لأنه والحال هذه يتساوى مع ليفربول ونابولي بتسع نقاط وعندها تطرح نتائج النجم الأحمر ويتأهل ليفربول بست نقاط ثم الباريسي بخمس نقاط مستفيداً من فارق الأهداف في مواجهات الأندية المتعادلة.

النجم الأحمر خارج الحسابات ولكن تأهله لمسابقة اليورباليغ مرهون بفوزه وخسارة ليفربول ووفق هذه المعايير الحسابية فإن الأجواء ستكون صاخبة في المباراتين.

مهمة شاقة

يقدم توتنهام كرة هجومية ممتعة ولكن زيارته إلى ملعب كامب نو محفوفة بالمخاطر فأنصاف الحلول قد لا تكفي إذا فاز الإنتر على آيندهوفن وهذا متوقع، وبناء عليه سيكون هاري كين وزملاؤه أمام مهمة شاقة تتمثل بالفوز على برشلونة الذي لم يخسر أمام الأندية الإنكليزية سوى مرتين في 33 مباراة بملعبه، والمرتان كانتا أمام ليفربول، وللعلم فإن التعادل يكفي توتنهام إذا تعادل الإنتر، والخسارة تؤهله إذا خسر الإنتر.

برشلونة من جانبه يريد الحفاظ على السجل خالياً من الخسارة وهدافه ميسي يريد المزيد لتقليص الفجوة بينه وبين كريستيانو والأهم مواصلة المشوار للحفاظ على صدارة هدافي هذه النسخة.

المباريات والتوقيت

يلعب في المجموعة الأولى موناكو الفرنسي مع دورتموند الألماني وبروج البلجيكي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، والصدارة لأتلتيكو بـ12 نقطة مقابل 10 لدورتموند و5 لبروج ونقطة لموناكو.

يتقابل في المجموعة الثانية برشلونة الإسباني مع توتنهام الإنكليزي والإنتر الإيطالي مع آيندهوفن الهولندي، والصدارة للبرشا بـ13 نقطة مقابل 7 لتوتنهام والإنتر ونقطة لآيندهوفن.

في المجموعة الثالثة يتبارى ليفربول الإنكليزي مع نابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والصدارة لنابولي بتسع نقاط مقابل 8 للباريسي و6 لليفربول وأربع للنجم الأحمر.

في المجموعة الرابعة يلتقي شالكه الألماني مع لوكوموتيف موسكو الروسي وغلطه سراي التركي مع بورتو البرتغالي، والصدارة لبورتو بـ13 نقطة مقابل 8 لشالكه و4 لغلطه سراي و3 للوكوموتيف.

جميع المباريات تقام عند العاشرة ما عدا مباراتي المجموعة الرابعة اللتين تقامان في الثامنة إلا خمس دقائق.

قبل الصافرة

• لم يفز موناكو في آخر 13 مباراة بهذه المسابقة، وفوزه الأخير تحقق على دورتموند بالذات في النسخة قبل الماضية ضمن الدور ربع النهائي، والمواجهات المباشرة بينهما تشير إلى فوزين لموناكو وفوز لدورتموند والأهداف 6/6.

• خمسة لقاءات جمعت بروج مع أتلتيكو مدريد والحصيلة فوزان لبروج وثلاثة لأتلتيكو والأهداف 10/9 لأتلتيكو.

• لم يسجل آيندهوفن في خمس زيارات لملعب سان سيرو، والمواجهات المباشرة مع الإنتر تشير إلى تعادل وأربع خسارات والأهداف 5/1 للإنتر.

• الزيارة الأخيرة لتوتنهام لملعب كامب نو عرفت خسارته بهدف عام 1982 والمواجهات المباشرة بينهما تشير إلى فوزين للبرشا وتعادل يتيم والأهداف 6/3 وسبق للبرشا استقبال الإنكليز 33 مرة ففاز بـ20 مقابل 11 تعادلاً وخسارتين.

• تقابل ليفربول مع الطليان 28 مرة ففاز بعشر مرات مقابل 13 خسارة وفي ملعب أنفيلد حقق الفوز سبع مرات مقابل أربع هزائم، والمواجهات المباشرة مع نابولي تشير إلى فوز وتعادل وخسارة والأهداف 3/2 للأحمر.

• لم يخسر النجم الأحمر في ثماني مباريات أوروبية متتالية بأرضه محققاً الفوز في نصفها ولقاء الذهاب الذي انتهى باريسياً 6/1 هو الوحيد بينهما تاريخياً.

• لم يخسر شالكه في 8 مباريات أوروبية متتالية بأرضه محققاً الفوز في خمس منها ولقاء الذهاب مع لوكوموتيف الذي انتهى بهدف في الاتجاه الألماني هو الوحيد بينهما.

• لم يخسر غلطه سراي في آخر ست مباريات بأرضه محققاً الفوز بلقاءين ولقاء الذهاب الذي انتهى بهدف لمصلحة بورتو هو الوحيد بينهما.