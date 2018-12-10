العراق يحتفل بالذكرى السنوية الأولى للقضاء على داعش

انطلقت في عموم المحافظات العراقية أمس الاحتفالات بالذكرى الأولى لعيد النصر على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير جميع المدن والمناطق العراقية من براثنه على حين شهدت شوارع بغداد وبعض المدن استعراضات عسكرية بهذه المناسبة.

الرئيس العراقي برهم صالح هنأ في بيان له بهذه المناسبة الشعب العراقي وأفراد القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بذكرى الانتصار على عصابات «داعش» الإرهابية مؤكداً ضرورة إكمال النصر العسكري بنصر سياسي واجتماعي وثقافي يليق بتاريخ العراق وشعبه.

من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة له خلال احتفال نظمته وزارة الدفاع العراقية: «إن النصر النهائي الذي نصبو إليه هو تحقيق طموحات وتطلعات شعبنا في الاستقرار والبناء والإعمار والتخلص من البطالة ومظاهر الفساد الذي كان ولا يزال يمثل وجهاً آخر من أوجه الإرهاب». وكانت الحكومة العراقية اعتبرت ذكرى الانتصار على الإرهاب في العاشر من كانون الأول عيداً وطنياً يحتفل به العراقيون في كل عام.

في هذه الأثناء أحبطت قوات الحشد الشعبي مخططاً لعصابات داعش الإرهابي بإفشال احتفالات يوم النصر على التنظيم في محافظة ديالى وسط العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن قائد الحشد الشعبي في محور ديالى طالب الموسوي قوله في بيان إن «ألوية الحشد في محافظة ديالى أفشلت مخططاً لتنظيم «داعش» الإرهابي لإفشال احتفالات محافظة ديالى في ذكرى القضاء عليه».