رغم طلب الرئيس التشيكي.. وزير خارجيته يرفض نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة

رفض وزير الخارجية التشيكي توماش بيترجيتشيك دعوة الرئيس ميلوش زيمان نقل السفارة التشيكية إلى مدينة القدس المحتلة. وقال بيترجيتشيك في حديث لصحيفة برافو التشيكية أمس: إن «تشيكيا تتبنى في هذا الأمر موقفاً واضحاً» مشيراً إلى أن المسؤولين الدستوريين في البلاد أكدوا خلال اجتماعاتهم المختلفة أنه يجب على تشيكيا الالتزام في هذا الشأن بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لافتاً إلى أن تشيكيا تدعم المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء النزاع.

في غضون ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين ظهر أمس بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز السام خلال اقتحامها مدينة رام اللـه في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطلقت قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عشرات الشبان الفلسطينيين بالاختناق.

كما أصيب 4 فلسطينيين بجروح وعشرون آخرون بحالات اختناق فجر أمس خلال اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال قبر يوسف شرق نابلس في الضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

في هذه الأثناء أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي أمس على المسير البحري التاسع عشر لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء أن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين بالمسير الذي نظمه الحراك الوطني لكسر الحصار شمال قطاع غزة ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

هذا وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين عاماً.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء: إن «هذه الذكرى مناسبة لتذكير الضمير الإنساني بالمبادئ التي تضمنها هذا الإعلان والتي حظرت التعرض للإنسان وتهديده في حياته ومسكنه وحرية تعبيره أو استلاب أرضه وهي المبادئ التي لم تترك «إسرائيل» واحداً منها إلا وانتهكته بشكل صارخ». وأشار البيان إلى أن فلسطين ستواصل العمل مع منظمة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان في كل دول العالم لفضح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومحاسبته عليها.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول.

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن مجموعات كبيرة من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال نفذت عشرات الاقتحامات في الضفة الغربية شملت في الآونة الأخيرة المسجد الأقصى المبارك وقبر يوسف شرق نابلس وحلحول والسموع والمسجد الإبراهيمي وشارع الشهداء في الخليل وغيرها إضافة إلى اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.