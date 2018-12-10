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تثبيت 10 حالات زواج و7 حالات وفاة يومياً في حرستا

| الوطن

الثلاثاء, 11-12-2018

كشف مصدر قضائي في ريف دمشق عن تثبيت ما يقرب من 200 حالة وفاة شهرياً في مدينة حرستا بناء على دعاوى يتم رفعها من الأهالي لتوفية ذويهم، مؤكداً أنه يرد إلى المحكمة يومياً ما يقرب من 15 دعوى في هذا الخصوص.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أنه بدأ العمل في محكمة حرستا إلا أنه لم يتم افتتاحها رسمياً، معلناً عن تثبيت نحو 10 حالات زواج منذ بدء عمل المحكمة في المدينة.
ولفت المصدر إلى أن هذه الحالات لأشخاص تزوجوا سابقاً وحاليا يتم تثبيت زواجهم في المحكمة، مشيراً إلى أن الإقبال على تنظيم ضبوط الأضرار خف مقارنة بالفترة التي بدأ العمل على تنظيمها.

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