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قرموشة: 80 ليرة تكلفة الكيلو واط على التوتر المنخفض

| قصي أحمد المحمد

الثلاثاء, 11-12-2018

أكد معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة أن تكلفة الكيلو واط ساعي 80 ليرة تقريباً على التوتر المنخفض، مشدداً على ضرورة ربط فكرة رفع كفاءة الاستخدام للكهرباء بالتزامن مع الحديث عن تخفيف الاستهلاك والترشيد دون المساس بالحاجات الرئيسية للاستهلاك.
وخلال ترؤسه الاجتماع أمس بالمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أوضح قرموشة أن الهدف من الاجتماع متابعة حملة الترشيد التي بدأت بالصيف والاستمرار بها وتطويرها خلال فصل الشتاء. من جهته أكد مدير المؤسسة عبد الوهاب الخطيب أنه توجد بعض الصعوبات في تأمين بعض مستلزمات الشبكات بالتزامن مع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية خلال الأزمة، داعياً لاستنفار المديرين والعاملين لمكافحة السرقات.

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