«تاريخ السينما السورية» يوثق لظهور الفن السابع في سورية

«تاريخ السينما السورية» عنوان الفيلم الذي عرضته شاشة المركز الثقافي في أبو رمانة واستعرض ثلاثة عقود ونصف العقد من تاريخ السينما في سورية منذ بداياتها حتى مطلع الستينيات تاريخ إنتاج الفيلم.

الفيلم الذي عرض ضمن نشاطات مشروع /مدى/ الثقافي تطرق عبر عشرين دقيقة للفنون التي كانت قبل السينما وظهورها إلى حيز الوجود أواخر القرن الـ19 ووصولها إلى بلاد المشرق مع بعض المستثمرين الجوالين في العقد الأول من القرن الـ20 والمغامرات التي قام بها المنتجون الأوائل للسينما وما لاقوه من صعوبات.

كما يوثق الفيلم الذي أخرجه يوسف فهدة لأول عمل سينمائي سوري «المتهم البريء» لأيوب بدر مروراً بالأفلام التي تلته حتى عام 1964 تاريخ إنتاج الفيلم.