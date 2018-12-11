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«الاحتفالية السابعة لليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة»

| الوطن

الأربعاء, 12-12-2018

تقيم مديرية ثقافة الطفل «الاحتفالية السابعة لليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة» في الحادية عشرة من ظهر اليوم في المركز الثقافي العربي في المزة.
وتتضمن الاحتفالية أنشطة ترفيهية ثقافية متنوعة «سرد قصصي تفاعلي وحكواتي، رسم وفنون..»، إضافة إلى معرض فني للأعمال الفائزة بمسابقات وزارة الثقافة الموجعة للأطفال ذوي الإعاقة.
وتتضمن أيضاً فقرات موسيقا وغناء لطلبة معهد صلحي الوادي للموسيقا بإشراف سومر نجار، وفقرات فنون شعبية يؤديها أطفال فرقة أجيال للمسرح الراقص.

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