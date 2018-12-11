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فيسبوك يحظر الإيحاءات المثيرة

| وكالات

الأربعاء, 12-12-2018

أدخلت شركة فيسبوك مجموعة من المعايير الأخلاقية لمستخدمي شبكتها الإلكترونية، وسيجد رواد شبكة التواصل الاجتماعية الأكثر رواجاً بنود الممنوعات في بوابة الموقع. ولا تحظر القواعد الجديدة لفيسبوك نشر الصور ومقاطع الفيديو الإباحية فحسب، بل تحظر أيضاً مقاطع الفيديو التي تحتوي على رقصات مثيرة وصور عراة، وحتى الرسائل التي تحمل أقل التخمينات والإيحاءات بدلالات جنسية.
وذكر موقع فيسبوك أيضاً أن الحظر يشمل حتى العبارات التي يمكن أن تكون بريئة، ولكن يمكن تفسيرها من البعض على أن لها دلالات جنسية كـ«أريد قضاء وقت ممتع الليلة». كما يشمل الحظر جميع الصور والعبارات والكلمات التي تحمل أكثر من تأويل، أحدها له صبغة مثيرة.

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