ضوء أخضر غريب يظهر في السماء

حير ضوء أخضر غريب عبر سماء أستراليا، السكان المحليين، وقاد أحد الخبراء إلى القول إنه لم ير شيئاً كهذا من قبل.

وتم تصوير مقطع فيديو في غرب أستراليا خلال عاصفة رعدية شديدة، بعد أن لاحظ لأي ستيفينز، أحد السكان المحليين، ضوءاً أخضر غريباً، يرافقه صوت غير مفسر، وهو يومض في السماء.

وكتب ستيفينز قائلاً: «التقطت هذه المشاهد الليلة الماضية أثناء العاصفة الرعدية من الفناء الخلفي لمنزلنا».

ووافق الخبراء على أن هذه الظاهرة لم تكن شيئاً قد رأوه من قبل، وفقاً لما ذكره موقع «WestAustralian»، الذي نشر مقطع الفيديو للضوء الغريب.

وقال نيل بينيت من مكتب الأرصاد الجوية، بحسب الصحيفة: «إنه شيء لم نشهده من قبل»، وأضاف: «لا نعتقد أنه (الضوء الأخضر) كان جزءاً من العاصفة الرعدية، على الأرجح أنه انعكاس لشيء ما على الأرض، وليس شيئاً يخرج من السحاب».

وعلق السكان المحليون على الفيديو، مؤكدين أنهم شاهدوا هذه الظاهرة أيضاً، حيث كتب أحدهم: «أذكر أني شاهدت شيئاً كهذا بالضبط تلك الليلة».