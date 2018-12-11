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هذه المواد الغذائية تمنع زيادة الوزن

| وكالات

الأربعاء, 12-12-2018

اكتشف خبراء جمعية القلب الأميركية أن المكسرات تمنع زيادة الوزن وتحسن حالة القلب والأوعية الدموية.
وأفاد موقع أن المجموعة العلمية حللت بيانات عن الحالة الصحية لأكثر من 126 ألف رجل وامرأة لا يعانون أمراضاً مزمنة، وكانوا كل أربع سنوات يجيبون على استبيان الباحثين بشأن كمية المكسرات التي يتناولونها وعدد هذه المرات.
واتضح أن نحو 30 غراماً من المكسرات يومياً لن تسبب أي ضرر للجسم، بل على العكس، فإن ذلك يساعد في مكافحة السمنة. علاوة على هذا، استنتج العلماء أن تناول مثل هذه الكمية من المكسرات يوميا بدلاً من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والبطاطا المقلية، ورقائق البطاطا (الشيبس) والحلويات يخفض من احتمال زيادة الوزن.
يقول الباحث ليو سياوران: «يعتقد الناس أن المكسرات مواد غذائية غنية بالدهون والسعرات الحرارية، لذلك لا يعتبرونها وجبات صحية خفيفة، على حين تمنع المكسرات زيادة الوزن وتحسن الحالة الصحية».
ويؤكد الباحث، أن تناول المكسرات يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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