مباريات كأس الجمهورية انطلقت

انطلقت مسابقة كأس الجمهورية للموسم الجديد بنسختها الحادية والخمسين يوم أمس الثلاثاء بمباراة جمعت النيرب والقلعة وانتهت إلى فوز القلعة (1/0) وتستكمل مباريات الدور التمهيدي بلقاء النضال مع بانياس يوم السبت القادم على ملعب حمص الصناعي.

وتنطلق مباريات الدور الأول يوم الجمعة فيلتقي على ملعب حمص الصناعي معضمية الشام مع مصفاة بانياس ويلعب عفرين مع الجولان على ملعب حماة الصناعي وشرطة حماة مع العربي على ملعب النبك.

ويلعب السبت في النبك المحافظة مع قارة والأحد يلتقي الشيخ بدر مع السلمية على ملعب حمص الصناعي والحرية مع النشابية على ملعب حماة الصناعي وتختتم مباريات الدور الأول يوم الإثنين بلقاء القلعة مع عمال حلب، وحرجلة مع النورس على ملعب حمص الصناعي.

مباريات الدور الثاني تنطلق يوم الجمعة بعد القادم وتستمر لغاية الأحد وتشارك فيه فرق الدرجة الممتازة التي ستلعب بلا لاعبيها الدوليين.

جميع المباريات تقام في تمام الساعة الواحدة وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى قاعدة الركلات الترجيحية، مباريات الدور التمهيدي والأول والثاني والثالث تقام من مرحلة واحدة وعلى ملاعب محايدة.

بقية الأدوار تقام من مرحلتين ذهاباً وإياباً.

للعلم فإن الجيش هو حامل اللقب بفوزه على الشرطة بهدفين مقابل لاشيء وهو لقبه العاشر الذي جعله الأكثر تتويجاً مقابل تسعة ألقاب للاتحاد وثمانية للكرامة وسبعة للوحدة وأربعة للشرطة والفتوة ولقبين للمجد وفاز باللقب مرة واحدة كل من اليرموك وعمال الرميلان وعمال المغازل والحرية وحطين وجبلة.

يذكر أن البطولة انطلقت رسمياً عام 1961 وفاز باللقب نادي المجد على حين فاز بالسوبر السورية المصرية الأهلي القاهري.