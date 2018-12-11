رياضة

تشرين بصدارة دوري الشباب

| الوطن

الأربعاء, 12-12-2018

ما زال تشرين كرجاله بصدارة دوري شباب الدرجة الممتازة بعد فوزه على فريق الجيش بهدفين مقابل هدف واحد، وما زال الاتحاد مطارداً بفارق نقطة وقد فاز على المجد 2/1.
الكرامة يلاحقهما من بعيد ولم يحقق أكثر من التعادل مع ضيفه الوحدة بهدف لمثله.
قطبا حماة تعادلا من دون أهداف، فرق المؤخرة لم تكن سعيدة بنتائجها باستثناء جبلة الذي فاز على الحرفيين الأخير بهدف وخسر الساحل أمام الوثبة 1/3 والشرطة أمام حطين بهدفين نظيفين.
السبت القادم تقام مباريات المرحلة الحادية عشرة فيلعب تشرين المتصدر بضيافة الكرامة، ويحل الاتحاد الوصيف ضيفاً على حطين ويستقبل الوحدة الرابع فريق النواعير، ويلعب الساحل بضيافة الجيش، في حماة يلعب الطليعة مع الشرطة وفي حلب الحرفيين يستقبل الوثبة وفي دمشق يلعب المجد مع جبلة.
يتصدر الترتيب فريق تشرين وله 26 نقطة يليه الاتحاد بـ25 نقطة ثم الكرامة 21 والوحدة 19 والنواعير وحطين 17 والطليعة 15 والوثبة 13 والمجد 12 والجيش 11 وجبلة 7 والساحل 5 والشرطة 4 وأخيراً الحرفيين بثلاث نقاط.
وفيما يلي جدول الترتيب مع انتهاء الإسبوع العاشر :

الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
تشرين
10
8
2
34
6
+28
26
2
الاتحاد
10
8
1
1
25
11
+14
25
3
الكرامة
10
6
3
1
27
9
+18
21
4
الوحدة
10
5
4
1
16
7
+9
19
5
حطين
10
5
2
3
13
9
+4
17
6
النواعير
10
5
2
3
18
14
+4
17
7
الطليعة
10
4
3
3
16
13
+3
15
8
الوثبة
10
3
4
3
13
15
-2
13
9
المجد
10
3
3
4
17
16
+1
12
10
الجيش
10
3
2
5
14
16
-2
11
11
جبلة
10
2
1
7
8
21
-13
7
12
الساحل
10
1
2
7
9
21
-12
5
13
الشرطة
10
1
1
8
8
23
-15
4
14
الحرفيون
10
1
9
5
41
-36
3

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