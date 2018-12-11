رياضة

الصدارة هدف كبار القارة في الشامبيونز

| الوطن

الأربعاء, 12-12-2018

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات لمسابقة الشامبيونزليغ بنسختها الرابعة والستين فتقام المباريات الخاصة بالمجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ففي المجموعة الخامسة سيكون لقاء أياكس والبايرن برسم الصدارة بعد تأهل الفريقين وحالياً للبايرن 13 نقطة ولأياكس 11 على حين سيكون لقاء بنفيكا البرتغالي وآيك أثينا اليوناني هامشياً بعد ضمان بنفيكا المواصلة في اليوروباليغ.
في المجموعة السادسة يستقبل مانشستر سيتي المتأهل ضيفه هوفنهايم الألماني والنقطة تكفي السيتي لضمان الصدارة، على حين سيكون لقاء شاختار الأوكراني وليون الفرنسي ملحمياً بشأن التأهل حيث لليون سبع نقاط مقابل خمس لشاختار، وأمل هوفنهايم لمواصلة المشوار في اليوروباليغ الفوز على السيتي وتعثر شاختار بالخسارة.
في المجموعة السابعة يلتقي ريـال مدريد الإسباني مع سيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي مع روما الإيطالي، وكان الريـال وروما ضمنا التأهل وما زال الصراع مستمراً بين سيسكا وفكتوريا بلزن بشأن بطاقة اليوروباليغ ولكلا الفريقين أربع نقاط، بينما الصدارة حسمها الملكي حامل اللقب.
في المجموعة الثامنة يلتقي فالنسيا الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنكليزي ويونغ بويز السويسري مع يوفنتوس الإيطالي واليوفي واليونايتد تأهلا بواقع 12 إلى 10 نقاط وما زالت الصدارة رهن نتائج الجولة الأخيرة.
جميع المباريات تنطلق بتمام العاشرة باستثناء مباراتي المجموعة السابعة اللتين تقامان عند الثامنة إلا خمس دقائق.

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