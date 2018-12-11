السيد محافظ مدينة دمشق.. موظفوكم يمنعون الإعلام من القيام بمهامه

منعت إدارة «خدمة المواطن» الزميل المصور طارق السعدوني من القيام بمهامه يوم أمس حين توجه إلى المركز لالتقاط بضع صور.

وطلبت إدارة المركز من الزميل المصور الحصول أولاً على إذن من المكتب الصحفي في المحافظة، وهذا ما تم بالفعل إذ بادر المكتب الصحفي بالأذن للمصور وعند عودته إلى المركز منعته إدارة الصالة من التصوير على الرغم من إبرازه مهمة من وزارة الإعلام ولبطاقته الصحفية، وقالت له المسؤولة عن صالة المركز التي رفضت إعطاء اسمها: إنها تريد أمراً مباشراً من المحافظ ولا تعترف بالمهمات أو البطاقات الصحفية!

والسؤال الذي نوجهه للمحافظ الجديد: ما الذي تخشى إدارة المركز من تصويره؟ وهل لديكم ما تخفونه عن الإعلام؟ وهل من الممكن التعامل بلباقة أكثر مع الصحفيين؟

بانتظار جوابكم