3 مليارات ليرة إيرادات اتصالات حمص منذ بداية العام.. 350 ألف مشترك و170 ألف بوابة … جودا لـ«الوطن»: 6 مليارات ليرة أضرار الاتصالات في الريفين الشمالي والشمالي الغربي

كشف مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في حمص كنعان جودا لـ«الوطن» أن إجمالي إيرادات فرع الشركة من الفواتير الهاتفية المحصلة بلغت نحو3 مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه.

وبيّن جودا لـ«الوطن» أن عدد الهواتف المركبة بلغ نحو18 ألف رقم هاتفي و23 ألف بوابة من مزود تراسل وما يقرب 10 آلاف بوابة ADSL من المزودات الخاصة، لافتا إلى أن عدد المشتركين الكلي بالخدمة الهاتفية في حمص وريفها وصل إلى حوالي 350 ألف مشترك فيما تجاوز عدد البوابات المركبة الإجمالي حتى تاريخه أكثر من 170 ألف بوابة.

وكشف جودا أن اللجان الفنية المختصة ولجان تقييم الأضرار بالمؤسسة انتهت من أعمال الكشف وتقييم الأضرار على مختلف مراكز الاتصالات في الريفين الشمالي والشمالي الغربي، ومراكز اتصالات القرى المحاذية للريف الشمالي التي تضررت نتيجة لممارسات التنظيمات الإرهابية المسلحة خلال وجودها في السابق، وقد قدرت الكلفة المالية الإجمالية للأضرار بحوالي 6 مليارات ليرة سورية، لافتاً إلى أنه تم إنجاز جميع الضبوط اللازمة أصولاً وتم رفع محاضر الأضرار للإدارة العامة.

وأوضح أنه يوجد ثمانية مراكز اتصالات في الريفين الشمالي والشمالي الغربي (الرستن- تلبيسة- تلدو- تلذهب- عز الدين- تير معلة- الغنطو- دير فول) وجميعها تعرضت للتدمير والتخريب الممنهج من العصابات المسلحة، وقد وصلت نسبة الأضرار فيها إلى حدود 95 بالمئة وتحتاج إلى إعادة تأهيل كامل بما فيها البنى التحتية، مبيناً أنه ومن خلال الكشف الدقيق تبين تضرر مبنى مركز اتصالات دير فول بشكل كلي وفقدان جميع تجهيزاته وشبكاته، وهذا هو واقع الحال في مراكز اتصالات (الرستن- تلبيسة- تلدو- عز الدين- تير معلة) إضافة إلى فقدان كامل الأثاث والتجهيزات المكتبية وتجهيزات الاتصال والقدرة والشبكات الرئيسية والفرعية، فيما تبين أن أضرار مركز هاتف تلذهب في ريف الحولة كانت جزئية ومحدودة شملت شبكات المركز الرئيسية والفرعية ومحولة الكهرباء.

وبيّن جودا أن مراكز الاتصالات في البلدات والقرى المحاذية للريف الشمالي تعرضت للأضرار بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة، مبيناً أن مركز هاتف المشرفة في الريف الشمالي الشرقي تعرض لأضرار جزئية في المبنى (نتيجة قذائف المجموعات المسلحة) والشبكات الفرعية في محيط المشرفة وفقدان كامل لشبكات قريتي عين حسين الجنوبي والعامرية، فيما كانت أضرار مركز بلدة كفرنان في الريف الشمالي الغربي جزئية في المبنى والشبكات الفرعية في محيط قريتي كفرنان وتسنين، إضافة إلى فقدان كامل لشبكات قرى (كيسين- غرناطة- زميمير- مزارع الرستن- حوش الطالب- حوش كفرنان المتاخمة لها)، على حين تعرض مركز أكراد الداسنية لأضرار جزئية في الشبكة نتيجة قذائف المجموعات المسلحة وإلى فقدان عدد من الآليات في المنطقة.

وبيّن جودا أن الورش الفنية في المؤسسة عملت بشكل حثيث ضمن الإمكانات المتوافرة لديها على إعادة الخدمة الهاتفية لجميع مراكز اتصالات القرى المحاذية للريف الشمالي وعملت على تجميع بعض التجهيزات وتوزيع الخطوط للمواطنين وتأمين أجهزة الربط وتجهيزات القدرة، كما أعادت تأهيل مركز اتصالات تلذهب في ريف الحولة بشكل إسعافي وتم إيصال الخدمة الهاتفية للمواطنين في المنطقة بشكل جزئي، مشيراً إلى أنه حالياً يتم استكمال أعمال التأهيل الإسعافي لمراكز اتصالات الرستن الريان وتلبيسة وتلدو ومن المتوقع أن تكون بالخدمة وإيصال الخدمة الهاتفية للمواطنين بشكل جزئي خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخه.

وأكد جودا أنه ونتيجة للطلب المتزايد على خدمة البوابات ورغبة المواطنين في التعامل مع مزود المؤسسة وعدم الرغبة في التوجه للمزودات الخاصة تم مؤخراً إبرام عقد لتركيب 300 ألف بوابة على مستوى القطر، مضيفاً: إن فرع المؤسسة عمل مؤخراً على تركيب تجهيزات مشروع IMS في عدد من مراكز الفرع على اعتبارها تقنية حديثة تدخل لأول مرة القطر وتعطي إمكانية تزويد المشتركين بخطوط هاتفية مدمجة ببوابات إنترنت شملت مراكز اتصالات كل من: (المشرفة- كفرام- القبو- ضاحية المجد- الدمينة الشرقية- قطينة- الغسانية- سكرة- أم حارتين- القرنية- عين النسر- أكراد داسنية- البويضة الغربية)، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الاستلام الفني وتم وضعها بالخدمة.