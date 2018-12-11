بناء وتأهيل 60 مدرسة في حماة بكلفة مليار ليرة

يشكو مديرو المجمعات التربوية في المحافظة، من رداءة الواقع الفني للعديد من المدارس، التي تحتاج اليوم صيانة سريعة لتصبح صالحة للعملية التعليمية والتربوية، ويلقون باللوم في ذلك على الخدمات الفنية التي تتأخر في إعادة تأهيل وصيانة تلك المدارس.

رداً على أسئلة «الوطن» حول هذه الشكاوى وواقع المدارس في مختلف مناطق المحافظة، بيَّن رئيس دائرة الأبنية المدرسية بالخدمات الفنية محمد زهية، أنه تم منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي الانتهاء تأهيل وصيانة 4 مدارس بتكلفة 59 مليون ليرة هي مدرسة الشيحة الريفية، وصلبا حلقة أولى، ومدرسة عدنان رزوق، وبراق الوسطى.

وأوضح أن هناك 16 مدرسة قيد التأهيل والصيانة بتكلفة إجمالية 480 مليون ليرة، هي مدرسة السويدة حلقة ثانية، وشطحة الجنوبية، وحكمت هيفا في شطحة، ورسم الجرن في الغاب، وخالد بن الوليد وسامي رزوق وثانوية زينب في سلمية، وعبد المعين قطرميز وأحمد الشيخ طه وبسام حمشو وابن خلدون في حماة، وثانوية الضاهرية وتل الصياح وتل الغار، ومدرسة الحي الشمالي بخطاب، ومدرسة حي الشهداء حلقة أولى وثانية في الصقلية بتل سلحب، وزهرة العاصي للتعليم الأساسي.

وأكد زهية الانتهاء في أعمال مشاريع 3 مدارس للتعليم الأساسي، تتضمن 58 شعبة وبتكلفة 57 مليون ليرة من دون فروقات الأسعار، وهي مدرسة إبراهيم حمود، ومحدثة كازو، وحي الزنبقي في حماة.

وأشار إلى وجود مشاريع قيد التنفيذ لبناء وإكمال 10 مدارس بـ104 شعب وبتكلفة 391 مليون ليرة من دون فروقات في الأسعار أيضاً، وهي مدرسة ياسين علي وثانية في قمحانة، والحارة الجنوبية في مصياف، وأخرى في خطاب، والخندق، وتطبيقية كفر بهم، ومدرسة في أبي كليفون، والجيد المنقولة إلى التوتة، وكفر زيتا في الحي الشرقي والمنقولة إلى الضاهرية، والحي الجنوبي في حلفايا المنقولة إلى حماة.

وعن مشاريع التعليم الثانوي، بيَّن زهية أن هناك مدرستين قيد التنفيذ بـ24 شعبة وبتكلفة إجمالية 36 مليون ليرة ومن دون فروقات في الأسعار أيضاً، هما مدرسة أبي الفداء في حماة وثانوية جورين في سهل الغاب الغربي ، وهناك 25 مدرسة في مختلف مناطق المحافظة تجرى لها أعمال صيانة وتأهيل، بتكلفة إجمالية بقرابة 27 مليون ليرة.