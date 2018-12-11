إغلاق المرافئ والموانئ حتى إشعار آخر … منخفض جوي بدأ أمس والموج يصل إلى 6 أمتار

كشف المتنبئ الجوي محمد طول أن البلاد تتأثر «اليوم» بمنخفض جوي مركزه فوق قبرص مرفق بجبهة هوائية رطبة حيث يستمر الجو متقلباً جزئياً ماطراً على فترات فوق معظم المناطق ويتركز الهطل المصحوب بالرعد فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وتبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها والرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 70كم في الساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى عالٍ حيث يصل الموج إلى 6 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة دمشق 15/7، المنطقة الجنوبية 15/8، المنطقة الجبلية 10/4، المنطقة الوسطى 15/8، المنطقة الساحلية 18/12، المنطقة الشمالية 13/7 الجزيرة 14/8، المنطقة الشرقية 15/8، البادية 14/7.

ويحذر من تشكل السيول في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة نتيجة غزارة الهطل المطري.

ونفى المتنبئ الجوي تعرض دمشق وريفها والمنطقة الوسطى لأي احتمالية لتشكل السيول نتيجة طبيعة الأمطار التي تهطل في هذه المناطق والتي تعتبر عادية، وكذلك لا يوجد أي احتمال لتساقط الثلوج على أي من المناطق نظراً لاعتدال درجات الحرارة حتى في المناطق المرتفعة.

وينتهي هذا المنخفض مساء اليوم الأربعاء لتعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار نتيجة تأثر المنطقة بامتداد مرتفع جوي يستمر تأثيره حتى الأحد القادم.

هذا ونتيجة الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة الساحلية ومع اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية لنحو خمسة وثمانين كيلو متراً في الساعة قررت المديرية العامة للموانئ السورية إغلاق مرفأي اللاذقية وطرطوس التجاريين وموانئ جبلة وبانياس وأرواد ومصب النفط في وجه الملاحة البحرية اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وشمل الإغلاق أيضاً جميع موانئ الصيد والنزهة الصغيرة المنتشرة على امتداد الشواطئ السورية حيث لا يسمح للبواخر الكبيرة والزوارق الصغيرة بأي حركة أو إبحار لأي مسافة كانت خلال فترة الإغلاق حرصاً على سلامتها من أي جنوح وعلى سلامة ركابها من الغرق في ظل العواصف المطرية والرياح الشديدة التي تتعرض لها المنطقة.

وفي تصريح لـ«الوطن» ذكر مدير عام الموانئ العميد أكرم إبراهيم أن هذا القرار ترافق مع اتخاذ عدة إجراءات من قبل المديرية والجهات التابعة لها تضمنت إدخال البواخر إلى داخل أحواض المرافئ مع ضرورة إبقاء الطواقم عليها وإبقاء محركاتها في حالة جاهزية تامة وتشديد الأربطة إضافة لتحذير المراكب الصغيرة والطلب إليها اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر لمواجهة العاصفة وإبقاء الكوادر في جاهزية عالية تحسباً لأي طارئ.

وأكد إبراهيم أن البواخر والزوارق الموجودة في المياه الإقليمية السورية لم تتعرض لأي حادثة جنوح وغيرها وأن جميع الأمور تحت السيطرة وتوقع أن تستمر العاصفة اليوم.