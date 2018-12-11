محادثات بين تركيا والأمم المتحدة بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إن تركيا تجري محادثات مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة: «بدأت المطالب بتحقيق دولي تتدفق، ونواصل الحديث مع الأمم المتحدة بشأن هذا الأمر».

وتابع: «نأمل بحق ألا تكون هناك ضرورة لكل ذلك وأن تتعاون السعودية حتى يتم التوصل للمسؤولين». وكانت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه قد قالت الأسبوع الماضي إن هناك حاجة لتحقيق دولي لتحديد المسؤول عن قتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول الماضي. في غضون ذلك اختار قرّاء مجلة «التايم» الأميركية من بين مئة شخصية أربعة صحفيين للقب شخصية عام 2018، كان بينهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقتول في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وإضافة إلى خاشقجي، ضمت قائمة شخصيات العام، ماريا ريسا محررة موقع فلبيني معارض، وصحفيين من وكالة رويترز مسجونين في ميانمار، وفريقاً صحفياً في ولاية ماريلاند الأميركية تعرض لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أربعة صحفيين.

وفي التصويت الذي نظمته «التايم»، دخل خاشقجي قائمة الشخصيات، وتراجع اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليخرج من القائمة، بعد أن كان مدرجاً فيها في مرحلة الترشيحات المستمرة.