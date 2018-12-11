غنائم الجيش تُعرض في روسيا

نقلت الأسلحة التي اغتنمها الجيش العربي السوري إلى متحف المجد العسكري في جبال الأورال لتعرض مدة ثلاثة أيام، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وفي متحف المجد العسكري أسلحة من دول مختلفة وحتى من عصور مختلفة، وفق الوكالة، التي بينت أن كل العينات التي أخذت إلى المعرض تم اغتنامها في الفترة بين 2016 و2018، وأوضحت أن أقدم الغنائم تعود إلى بداية القرن الماضي.

وغَنِم الجيش العربي السوري معظم الأسلحة التي سيتم عرضها عندما كانت تتم عملية تحرير المنطقة الجنوبية من البلاد، أي محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وفقاً لما نقلت «سبوتنيك» عن صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية. ومن بين الأسلحة مدفع رشاش عيار 7.62 ملم «شباغين»، والبندقية الآلية الألمانية Sturmgewehr 44، والبلجيكية «FN-FAL»، والبندقية الأميركية «M16» والموجات فوق الصوتية الإسرائيلية والمدافع الألمانية «MG3». ويوجد أيضاً قذائف هاون محلية الصنع، وأسطوانات غاز مع «TNT» ومجموعة من النصول المكتوب عليها باللغة العربية.