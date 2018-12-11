سورية

ميزينتسيف: النهضة في سورية جاريةٌ على قدم وساق.. والسياحة تعود

| وكالات

الأربعاء, 12-12-2018

أكد رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النهضة في سورية جاريةٌ على قدم وساق، والسياحة تُستأنف. ووفق وكالة «سبوتنيك» الروسية قال ميزينتسيف في اجتماع لمقري التنسيق المشترك الروسي والسوري بشأن عودة اللاجئين: «كدليل مؤشر على استئناف السياحة في البلاد، على سبيل المثال، في بصرى الشام، بمساعدة وزارة الثقافة في سورية، المواقع التراثية الثقافية الرئيسية مفتوحة للسياح، وتتوقع الإدارة المحلية استئناف الأفواج السياحية بشكل مبكر إلى محافظة درعا التي تحررت من الجماعات المسلحة غير الشرعية».
وفي أواخر الشهر الماضي تم فتح مدرّج بصرى للسيّاح والزوّار للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، ويعد مسرح بصرى الشام من الآثار التي نجت من ويلات الحرب السورية، ويعود تاريخ المدرج الروماني إلى القرن الثاني.
وأضاف ميزينتسيف: إن «كل هذا واقع حقيقي بغض النظر عما يريده الآخرون، خصوصاً خصومنا، لا يعد من الممكن إخفاءه. حيث إن النتيجة الرئيسية للسنة -السنة الأولى للحياة السلمية- هي عودة المواطنين السوريين إلى ديارهم ورؤيتهم بأعينهم أن الحرب قد انتهت، وأن النهضة في البلاد جارية على قدم وساق».
ولفتت الوكالة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت عودة السياح إلى دمشق في حين تشهد الحدود بين سورية والأردن وكذلك لبنان حركة عبور نشطة من قبل المسافرين الأردنيين واللبنانيين المغادرين باتجاه الأراضي السورية.

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