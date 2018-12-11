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«التكاسي» القديمة في محافظة دمشق ستتحول إلى «سرافيس»

| الوطن

الأربعاء, 12-12-2018

أرجع مدير هندسة المرور في محافظة دمشق عبد اللـه عبود السماح للتكاسي من موديل معين بالعمل ضمن خطوط المدينة وذات الموديل الأقدم بالعمل ضمن خطوط نقل ثابتة كـ«منظومة تكسي سرفيس» إلى ما سترتأيه اللجنة، مضيفاً: إلا أن تحديث الأسطول يتطلب تطبيق هذه الطريقة.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى عبود أن السيارات المصنعة محلياً من الممكن أن تؤدي الغرض مع عدم وجود استيراد للسيارات الجديدة، موضحاً أن تحديد الموديل القديم لا يعني أنه خارج صلاحية الاستعمال إلا أنه توجد سنوات محددة لاستخدام السيارة حتى تخرج من الخدمة مهما خضعت لأعمال صيانة.
في الغضون كشف عبود أنه توجد مقترحات لوضع شروط وضوابط جديدة على السيارات العامة من ناحية المواصفات كأن تكون مريحة وواسعة وذات محرك قوي وغيرها من قبل لجنة مشكلة من وزارتي النقل والداخلية والمحافظة، مشيراً إلى أن التطبيق لا بد أن يراعي الوضع الحالي للبلاد فتجديد الأسطول كان ممكناً لولا سنوات الحرب.

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