البواخر وصلت إلى الميناء ويتم تفريغها … أزمة الغاز قيد الانتهاء خلال أسبوع

كشف مصدر خاص في وزارة النفط أن البواخر المحملة بمادة الغاز وصلت للميناء ويتم تفريغها حالياً، مؤكداً أن الاختناقات الحاصلة في دمشق ستحل بنسبة أكثر من 80 بالمئة خلال الأسبوع القادم لكونها لم تتأثر فعلياً بأزمة كغيرها من المحافظات الأخرى كحلب واللاذقية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن أزمة الغاز في حلب واللاذقية ستحل قبل أعياد الميلاد، موضحاً أن سبب الاختناقات في بعض المحافظات يعود لتأخر في توريدات الغاز السائل ما سبب بذلك أزمة.

ونفى المصدر ما يشاع عن ارتفاع بسعر اسطوانة الغاز، مؤكداً أنه لا يوجد ارتفاع بسعر الأسطوانة ولا يدور أي حديث أو أي نية لدى شركة المحروقات برفع سعرها.

في الغضون وصلت إلى «الوطن» شكوى عن استغلال معتمدي الغاز في جرمانا وعدد من بلدات ريف دمشق لنقص المادة وبيع اسطوانة الغاز في حي القريات بجرمانا بسعر 4 آلاف ليرة، كما تداولت صفحات «فيسبوك» عن تسجيل أسطوانة الغاز في حلب سعر 12 ألف ليرة، وبدا أن البحث بالسوق السوداء عن جرة الغاز يحتاج إلى اتصالات ومواعيد أيضاً وبضعف السعر إذا ما رغبت؟ في حين ارتفع سعر ملء طباخ الغاز متوسط الحجم من ألف إلى 1500 ليرة لمن استطاع إليه سبيلاً.