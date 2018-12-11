المنخفض الجوي يغلق المرافئ والموانئ السورية حتى إشعار آخر

كشف المتنبئ الجوي محمد طول أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي مركزه فوق قبرص مرفق بجبهة هوائية رطبة فيستمر الجو متقلباً جزئياً ماطراً على فترات فوق معظم المناطق ويتركز الهطل المصحوب بالرعد فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

ومن المتوقع أن ينتهي المنخفض مساء اليوم الأربعاء لتعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار نتيجة تأثر المنطقة بامتداد مرتفع جوي يستمر تأثيره حتى الأحد القادم.

من جهتها قررت المديرية العامة للموانئ السورية إغلاق مرفأي اللاذقية وطرطوس التجاريين وموانئ جبلة وبانياس وأرواد ومصب النفط في وجه الملاحة البحرية اعتباراً من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر نتيجة الظروف الجوية القاسية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام الموانئ العميد أكرم إبراهيم أن هذا القرار ترافق مع اتخاذ إجراءات من المديرية تضمنت إدخال البواخر إلى داخل أحواض المرافئ مع ضرورة إبقاء الطواقم عليها.