معرض أعمال يدوية ضمن مشروع مهارات الحياة في الحسكة

ضم المعرض الذي أقيم في صالة كنيسة السريان الكاثوليك في مدينة الحسكة أعمالاً يدوية لمجسمات لإقامة مراكز إقامة مؤقتة ومستودعات إغاثة نفذها خريجو دورة العمل الإغاثي التي أقيمت مؤخراً ضمن فعاليات مشروع مهارات الحياة.

المعرض نتاج مخرجات الدورة التدريبية التي أقيمت مؤخراً بمشاركة 60 شاباً وشابة خضعوا خلالها لتدريبات نظرية وعملية في تخصصات إغاثية وإدارية وتقنية وهندسية وإدارة وتخطيط المستودعات الإغاثية حيث قدم الخريجون أعمالاً يدوية لمجسمات تعبر عما تعلموه من مشروعات.