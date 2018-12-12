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إنقاذ سائق تعلق بين السماء والأرض

| وكالات

الخميس, 13-12-2018

تمكن رجال الإطفاء في مقاطعة شنشي الصينية، من إنقاذ سائق علقت قمرة شاحنته على حافة جسر. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الصقيع أدى إلى حادث سير مروع تصادمت فيه خمس سيارات، من ضمنها شاحنة جرارة اخترقت سياج جسر شاهق وعلقت كبينة سائقها على ارتفاع عال في الهواء.
واحتجز في المقصورة المتدلية من الجسر السائق وراكب كان بجانبه. وكسر الراكب زجاج المقصورة وسقط أسفل الجسر، وبقي السائق عالقا في قمرته بين الأرض والسماء.
وتمكن رجال الإنقاذ من رفع الراكب الذي سقط تحت الجسر أولا، ثم تولوا أمر السائق وأخرجوه من القمرة ورفعوه إلى سيارة الإسعاف.
واستغرقت عملية الإنقاذ نحو ساعة على الأقل، في جو بارد بلغت درجة حرارته 4 تحت الصفر.

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