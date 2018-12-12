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«ليل بيل» العجل الأصغر في العالم

| وكالات

الخميس, 13-12-2018

حاز عجل صغير ولد قبل أوانه في الولايات المتحدة، لقب العجل الأصغر في العالم، لحجمه الصغير المساوي لحجم قطة.
وذكرت صحيفة «ذي ميرور»، أن أصحاب العجل الصغير، ليل بيل، الذي يبلغ وزنه 4.5 كيلوغرامات، أحضروه إلى الكلية البيطرية في جامعة ميسيسيبي لوجود مشاكل في التنفس لديه، فوزنه أقل بـ10 مرات من وزن عجل بسنه.
وبعد أن فحص الأطباء البيطريون العجل الأصغر في العالم، توصلوا إلى أنه بحاجة لعلاج لفترة طويلة. وقرر أصحاب العجل التخلي عنه لعدم قدرتهم على علاجه الطويل، وتركوه لعناية الاختصاصيين البيطريين.
وسيقوم الأطباء باختبار الحمض النووي للعجل، ليل بيل، لمعرفة سبب صغر حجمه، وهل يعاني التقزم أم لا.
وتحسنت صحة، ليل بيل، وفقاً للأطباء، وهو الآن يتصرف كأي عجل عادي. وقالت الطبيبة البيطرية غريتشن غريسيت: «إنه يركض ويحاول جذب الانتباه ويهجم ويطلب الحليب».

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