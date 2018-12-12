برجك اليوم – الخميس 13 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لا تستسلم للغضب أو التخاذل في مشاريعك ولا ترد على الاستفزازات والمعاكسات، فقد تتعرض للاتهامات فاعتمد الصبر ولا تنس نصائحي بتحكيم عقلك في كل كلمة تقولها.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تجرفك الحياة في اتجاهات أفضل فلا تتوقف عند عراقيل صغيرة ولا تجعلها مشكلة، فأنت تباشر إجراءات لإعادة بناء الثقة ولاحظ أنك ستصالح من حولك وتتقبل اعتذارات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لاحظ أن علاقاتك بالآخرين أفضل، فهم يدعمونك بالمدح أو بالمساعدات المالية، فأنت ترتاح لخيارات وتصرفات من حولك فهم يقدرون مواهبك ويفرحون معك للتغييرات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز لا تهتم بالتأجيل واحسب ردات فعلك، ولا تتسرع في قرارات المفروض أن تأخذها، ورطب المحيط من حولك كي لا يؤثر الضيق في عملك ولا تستعجل ولا تكن عنيداً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تشعر بعقدة ذنب لأنك لا تنجز أعمالك كما تريد وبالكمال الذي تطمح له دائماً ما يجعلك قلقاً على أمور عملية أو تقنية، فأنت دائماً تظن أن لا أحد يجيد عمله مثلك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت مقسم بين العمل والعائلة وكأنك محور اهتمام من حولك يعتمدون عليك ويفرحون لوجودك، وفرصة فريدة لتشرح وجهة نظرك وتعبر عن نفسك وتقدم مواهبك ومهاراتك بشكل جيد.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الأمور الشخصية تسبب لك قلقاً وقد تشعر أن لا أحد ممن حولك يستطيع فهمك أو دعمك، فأنت تقلل من المخاطر المالية والمهنية، حاول أن ترتب أمورك الشخصية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت في بداية جيدة لانطلاقة جيدة في موسم صيفي حار تبذل فيه أقصى جهودك لتغير حياتك، ولتثبت جدارتك، ولن يتاح لك أي عذر عند أي تقصير ولا أظن أنك ستقصر.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أوضاعك المالية والعملية تسير إلى التحسن وكل ما يلزمك هو التنظيم للمستقبل، فاحذف الأشياء غير الضرورية وخاصة على الصعيد المالي ولاتنكر أنك مبذرٍ.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس فاليوم إيجابي وبإمكانك أن تكون محط أنظار، لأنك تسعى لملاقاة المحبين وتفرح لتأييدهم لك أو تفرح للتغيرات مع من تحب.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد لا تسير الأمور على طريقتك أو يتقاعس المحيط عن مساعدتك، فلا تثق بأي شخص أو تحن إلى شيء بالماضي، وربما تحاول جاهدا أن تستعيده أو تسمع الكثير من العتاب.