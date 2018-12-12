فندق الداماروز يحتفل بإنارة شجرة الميلاد

برعاية وحضور وزير السياحة رامي مارتيني وحضور كل من سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند وأرمينيا والسفير الباباوي والمطران لوقا الخوري وعدد من رجال الدين، أقيم مساء أمس الاحتفال السنوي لإنارة شجرة الميلاد في فندق الداماروز.

وبهذه المناسبة قدمت «كورال منارة باب شرقي» للأطفال التابعة للأمانة السورية للتنمية، مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تجسد هذه المناسبة. كما قدم المغني السوري سامر كابور أغنية خاصة بمناسبة الميلاد.

واختتم الحفل بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية للأطفال الذين حضروا الحفل كما تم تقديم مجموعة من الهدايا لأبناء وبنات الشهداء في جمعية «سوريون».

وفي تصريح لـ«الوطن» قال المدير العام للفندق رامي شدايدة: «كنا حريصين طوال فترة الحرب أن نقيم هذا الاحتفال الذي بات تقليداً سنوياً، ولم ينقطع طوال السنوات الماضية وفي أقصى الظروف، لكونه يجسد إرادة الحياة عند كل السوريين وتحديهم لأصعب الظروف». وأضاف: هذا العام وبفضل انتصارات جيشنا البطل نحتفي ونحن أكثر طمأنينة على مستقبل سورية وأطفالها الذي يجب أن يكون مبنياً على أسس المحبة والتسامح، متمنياً أن يعم السلام على كافة مساحة أراضي سورية.