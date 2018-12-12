رنا الأبيض تحدث ضجة كبيرة بإطلالة جريئة ومميزة … شريهان تحتفل بميلادها ويسرا تنفي اعتزالها وليلى علوي تكشف سر خسارة وزنها

جاءت منشورات النجوم هذا الأسبوع غنية وكثيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومملوءة أيضاً بالمناسبات والصور الجديدة والتصريحات اللافتة، وإلى التفاصيل:

إطلالة جريئة

أحدثت النجمة السورية رنا الأبيض ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صوراً جديدة وبإطلالة مميزة وجريئة، وظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون البيج مع تطريزات ذهبية، وبدا التصميم ضيقاً ومكشوف الظهر.

وأرفقت النجمة الصور بتعليق قالت فيه: «قول النظرية دائماً العكس هو الصحيح، ومهما تختر فستكون على سكة الخطيئة بنظر آخرين».

وأضافت: «تأكد أن الحياة خطت لك قدرك بحبر لا يمحى ولا يلين، فالعب مع الحياة وكن على يقين أنك لن تستكين، تحدَّ نفسك فقط ألا تضعف في المواجهة وامتلك قلباً متيناً، وكن جميلاً كما أنت وكما تحب في الصميم».

وتابعت: «هكذا هي شخصية جميلة في مسلسل الحرملك»، وهو من إخراج تامر مروان إسحاق وكتابة سليمان عبد العزيز»

عيد سعيد

احتفلت النجمة المصرية شريهان بميلادها 54 بطريقة راقية ومحترمة تليق بمكانتها الفنية وبعمرها، حيث نشرت بعض الصور والفيديوهات عبر حسابها على تطبيق «إنستغرام» ووجهت من خلالها رسالة لمحبيها.

ونشرت صوراً لها أمام قالب الحلوى وكمية كبيرة من الشموع الكبيرة التي طبعت عليها صورتها مع الورود البيضاء، وبدت كالطفلة السعيدة بهديتها وعلقت قائلة: «شكراً لكل من أرسل لي معايدة في يوم عيد ميلادي.. قلبي يشكركم، حبكم حياة».

ونشرت أيضاً مقاطع فيديو لقالب الحلوى الذي حضر لها خصيصاً بهذه المناسبة، وهو من طبقات عدة ومغطى بكريمة باللون الزهري ومزين بالنجوم الذهبية، ومحاط بصورها من مراحل عمرية مختلفة مع كمية كبيرة من الشموع التي حفر عليها اسمها وصورها.

الحياة جميلة

بعد الحديث عن استمرار مشاكلهما الأسرية، نشر الممثل المصري أحمد سعد صورة جديدة تجمعه بزوجته الممثلة سمية الخشاب خلال رحلة لهما في منطقة الأقصر المصرية.

واكتفى الفنان المثير للجدل بنشر الصورة وتحديد مكان تواجدهما من دون أن يضع أي تعليق آخر، واعتبر العديد من المتابعين أنه يبدو وكأنه مجبر على الابتسامة والضحك.

بدورها، نشرت الخشاب مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها وتغزلت بآثار مصر الجميلة، وعلقت على إحدى الصور قائلة: «الحياة جميلة ولازم نعيشها ونستمتع بيها، عيشوا حياتكم بحب لأن الحب هو مصدر سعادتنا».

ظروف صعبة

كعادتها، نجحت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في إثارة الجدل باحتفالها بيوم ميلادها بطريقتها الغريبة، الأمر الذي عرضها للسخرية من بعض المتابعين.

وبدأت احتفالها بالإعلان عن ميلادها بصورة نشرتها عبر تطبيق «سناب شات»، ونشرت أغنية أعياد الميلاد للنجمة العالمية مارلين مونرو، مع أغان أخرى تغزلت عبرها بنفسها، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات الساخرة من المشاهدين.

كذلك نشرت مقطع فيديو لها، وهي تحتفل بميلادها الـ38، وتغنّي لنفسها، معلقة: «كل عام وأنا بخير بوجودكم جمهوري ومتابعيني، اللـه لا يحرمني منكم».

وأضافت: «مع كل شمعة أطفئها بتعلم درس جديد في الحياة وكل اللي بيحصلي بيخليني أقوى.. الحمد لله يارب على عطاياك.. كل سنة وأنا طيبة».

وتعرضت بولند التي أعلنت قبل يومين بأنها تمر بظروف صحية صعبة، للكثير من التعليقات الساخرة التي انتقدت طريقتها في استغلال كل الأمور لإحداث الجدل، لافتين إلى أنها لم تجد من يتذكر ميلادها سوى نفسها.

الطفل الثالث

أعلنت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان تبني طفل جديد لتقوم برعايته مع نجليها بيلي وإيلا صوفيا.

ونشرت صورتها وهي تحمل الطفل على تطبيق «إنستغرام»، مشيرة إلى أنها نجحت في تحقيق حلمها الذي كانت تسعى إليه مع طفليها منذ 4 سنوات، حيث قامت بتبني طفل لبناني وضمه إلى أسرتها الصغيرة.

وحرصت من خلال الصورة على احتضانه وإظهار عاطفة كبيرة للطفل الذي أطلقت عليه اسم ناثان مارك، وعلقت على الصورة قائلة: «تعرفوا إلى طفلي، وهو هدية من الرب، وهذا أجمل ما قمنا به كعائلة، سنحبه ونحميه ونهتم به».

حرام عليك

تعرضت الفنانة المصرية أنغام لموقف أثناء غنائها على المسرح، ما دفعها للتوقف عن استكمال الغناء والرد على إحدى معجباتها.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ينقل تفاصيل ما حصل، وتظهر فيه أنغام وهي تغني في حفلها في فرنسا، لتبدأ إحدى المعجبات بالصراخ لها بصوت عال وتنادي باسم النجمة المصرية بطريقة هستيرية، الأمر الذي دفع أنغام للتوقف عن الغناء ومحادثتها بلطف، إذ طلبت منها عدم الصراخ كي لا تؤذي حنجرتها.

وقالت للمعجبة: «أنت عارفة لما بسمع حد بيصرخ، صوتي بيوجعني، أنا أيضاً أحبك بس ما تصرخيش بصوتك حرام عليك».

نفي تام

تطرقت الفنانة المصرية يسرا إلى موضوع اعتزالها، فنفت ذلك نفياً تاماً، وأشارت إلى أنها لن تعلن اعتزالها بشكل علني.

وعلقت: «حبعد وحنشغل في حياتي… عمري ما حقول إني اعتزلت». ورأت أن الفن قدّم لها تماماً كما أحبته وقدمت له.

عودة بعد غياب

عادت الفنانة المصرية ياسمين صبري مرة أخرى إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فأعادت فتح جميع حساباتها على «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام»، لتنشر صورة لها في مدينة سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، وعلقت عليها قائلة: «سيئول، واحدة من أجمل المدن التي زرتها في حياتي.. واعتقادي أنها تملك ثقافة جميلة جداً».

وفي حسابها في «تويتر»: «لمن يهمه الأمر، كنت بحاجة لوقت مع نفسي»، بعد أن وصلتها العديد من الأسئلة تستفسر عن سبب غيابها واختفائها هذه الفترة.

وكانت ياسمين أغلقت كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تعلن عن ذلك أو حتى الأسباب التي أدت لاتخاذها هذه الخطوة، وبعدها سافرت إلى كوريا الجنوبية للترويج لمصنع عدسات ملونة.

الحب زي الوتر

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن استعدادها لطرح كليب أغنية «الحب زي الوتر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة.

ونشرت مقطعاً من الأغنية التي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» وكتبت بتعليقها عليه: «الحب زي الوتر.. هل أنتم مستعدون للفيديو كليب قريباً؟ً».

الأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم وكانت أولى الأغاني التي أفرجت عنها من ألبومها الأخير «حاسة بيك» الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقا في الوطن العربي لدى طرحه.

مفاجأة مميزة

يبدو أن مفاجأة مميزة بانتظار جمهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فبعد أن أطلقت ألبومها الجديد والنجاح الكبير الذي حققه العمل، أطلت على محبّيها بفيديو قصير حبست به الأنفاس.

ونشرت عبر «إنستغرام» فيديو قصيراً لها، لا يتعدَّ الـ7 ثوان بدا وكأنه التقط في كواليس جلسة تصويرية جديدة، فحبست الأنفاس وشغلت محبيها الذين ينتظرون كل جديد منها.

وظهرت في الفيديو بتسريحة جديدة حيث قصّت شعرها وصبغته باللونين الأحمر والأسود، وسُمعت في الخلفية أغنية «واحشني» التي أطلقتها ضمن ألبوم «حوا».

الفيديو حقق ما قارب نصف مليون مشاهدة في أقل من ١٠ ساعات على نشره فتصدر الصفحات الأكثر رواجاً إلكترونياً.

فيلم جديد

تستعد الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ لفيلمها الجديد «تايم آوت» الذي سيبصر النور قريباً، وقبل العرض أن تقوم ببعض التحضيرات المتعلقة بجمالها برفقة زميلتها ​جيسي عبدو​ التي نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه في إحدى صالونات التجميل، وعلقت قائلة: «هيدي رفيقتي بشوف حالي فيها.. اليوم كنا عم نعمل شوية تحضيرات قبل الفيلم.. مبروك مغمغ».

بدورها ردت ماغي قائلة: «أنت حبيبة قلبي وأحلى سند إلي بالحياة، بحبك قد الدنيا».

إطلالة رياضية

خطفت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها حيث نشرت صوراً من الجلسة التي ظهرت فيها بإطلالة رياضية وليست رسمية.

عبد الرازق بدت في الصور بجسم رشيق وارتدت قميصاً قصيراً كشف عن بطنها، ولم تعلق على الصور بأي من الكلمات بل وضعت قلوباً ورموزاً، في وقت انهالت علامات الإعجاب والتعليقات على الصور من محبي ومتابعي عبد الرازق الذين تغزلوا بها وبجمالها وبإطلالتها.

رحلة طويلة

كشفت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ عن أسرار الخسارة للوزن الزائد، بعد رحلة طويلة مع أنواع الحميات الغذائية.

وقالت إنها جربت طرقاً عدة لخسارة الوزن الزائد، منها اتباع حمية غذائية كيميائية، ورغم نتائجه المذهلة في إنقاص الوزن بشكل سريع، إلا أنه غير صحي، حيث إنه بمجرد التوقف عن اتباعه حتى تستعيد وزنها السابق مرة أخرى.

وعن أسرار خسارة الوزن، قالت إنها تتبع نظام حساب السعرات الحرارية، كما أنها تتناول خمس وجبات يومية.

ووجهت نصيحة لراغبي إنقاص الوزن، بأن عليهم تناول عدة وجبات صغيرة خلال اليوم، مع أكل الطعام في أطباق صغيرة الحجم.

وأضافت علوي أنه يفضّل شرب كميات كبيرة من الماء، لا يقل عن 3 زجاجات يومياً تتضمن ماء دافئاً وشرائح من الليمون الذي يعمل على إذابة الدهون.