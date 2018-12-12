ديربي في تورينو والبرشا في فالنسيا ودورتموند يزور بريمن … كلاسيكو إنكلترا الأحمر حاسم للريدز

بعد معرفة مصيرها أوروبياً بانتهاء دوري المجموعات في البطولتين القاريتين تتفرغ أندية أوروبا الكبيرة للمنافسة المحلية في الوقت الحالي، ففريق ليفربول السعيد بتأهل أوروبي بعد الفوز على نابولي بهدف ومتصدر البريميرليغ سيخوض امتحاناً صعباً في أول دفاع عن موقعه أمام مان يونايتد في كلاسيكو إنكلترا الأكبر بينما السيتي يستقبل إيفرتون، أما سان جيرمان الذي رافق الريدز إلى دور الـ16 بالشامبيونز متصدراً مجموعته عقب فوزه على النجم الأحمر 4/1 فيعود إلى الليغ آن أكثر قوة عندما يزور ديجون وهو مرتاح محلياً بالأساس تاركاً المنافسة مشتعلة على بطولة الصغار.

وفي إسبانيا يدافع البرشا المتعادل مع توتنهام 1/1 أوروبياً عن صدارته أمام ليفانتي على حين يخوض الريال ديربي صغيراً مع رايو فاليكانو، وبالمقابل يخوض اليوفي متزعم الدوري الإيطالي ديربي مدينة تورينو أمام أحمرها الذي يحمل الاسم ذاته ويلعب إنتر ونابولي الخائبان أوروبياً مباراتين سهلتين على الورق، الأول على أرضه مع أودينيزي والثاني على أرض كالياري، وفي ألمانيا سيكون دورتموند المنتشي بتصدره مجموعته بدوري الأبطال (فاز على موناكو 2/صفر) على موعد مع بريمن.

دورة جديدة

يبدأ السيتي منافسات الجولة الـ17 من البريميرليغ باستضافة إيفرتون أحد الطامحين لاقتحام مربع الكبار وعين لاعبي غوارديولا على رد الدين لليفربول بالانقضاض على الصدارة ولو مؤقتاً بانتظار خدمة من الجار يونايتد عندما يلاقي الأخير في أنفيلد، وكان السيتيزينز خسر المقدمة مع أول هزيمة في الأسبوع الماضي وهاهو يحاول العودة إلى الانتصارات وربما الصدارة من بوابة إيفرتون الذي لم يحقق سوى فوز وحيد خارج أرضه مقابل 7 تعادلات و7 هزائم، ولم يخسر السيتي أي نقطة على أرضه مسجلاً 8 انتصارات كاملة وبحصيلة أهداف (30/5).

وفي ألمانيا لن يكون دورتموند في مأزق عندما يستقبل بريمن القابع في وسط اللائحة الذي حصد 10 نقاط خارج أرضه من خلال 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين بينما دورتموند الوحيد في البوندسليغا الذي لم يهزم وقد خسر نقطتين في ملعبه مقابل 6 انتصارات، وكان بريمن فاز على دورتموند في زياراته الأخيرة إلى سيغنال إيدونا بارك 2/1 قبل أن يتعادلا إياباً 1/1.

ديربي مائل

هو ديربي تورينو أو ما يعرف بديربي ديلا مول ويجمع فريق تورينو (الثور الأحمر) مع السيدة العجوز أو اليوفي كما يعرف اختصاراً ولا يمكن المقارنة بينهما منذ (غراندي تورينو) الذي ساد الكالشيو إبان الحرب الثانية وبعدها، فاليوفي بات سيد إيطاليا الأكبر على الصعد كافة وخاصة ما يتعلق بمواجهات الديربي بواقع 69 فوزاً و42 تعادلاً و35 هزيمة على صعيد السييراA، وهذا الأمر الواقع حالياً حيث يتصدر الدوري بفارق مريح عن أقرب منافسيه بينما جاره الصغير يحاول المنافسة على مقعد أوروبي، في 2015 حقق تورينو فوزه الوحيد على جاره خلال عقدين من الزمن واستبشر أنصاره خيراً لكن اليوفي القوي عاد ليسيطر بواقع 5 انتصارات وتعادل وحيد في المواسم الثلاثة الأخيرة، اليوفي لم يخسر أي نقطة خارج ملعبه مسجلاً 7 انتصارات بينما تورينو لم يحصد أكثر من 10 نقاط بملعبه (3 انتصارات وتعادل و3 هزائم).

محاولات مدريدية

في إسبانيا مازال برشلونة غير متمكن من صدارة خاصة مع فارق النقاط الثلاث مع الأتلتي وإشبيلية، التي يحاول الأول محوها مؤقتاً عندما يحل ضيفاً على بلد الوليد الساعي لفرض نفسه بين الكبار، وعانى أتلتيكو كثيراً هذا الموسم خارج أرضه حيث فقد 13 نقطة كاملة من خلال 5 تعادلات وهزيمة واحدة وفوز يتيم على عكس بلد الوليد الذي سجل نتائج أفضل خارج ملعبه (12 نقطة مقابل 8 نقاط)، وسبق للأتلتي أن فاز على مضيفه في آخر 6 مواجهات قبل مغادرة الأخير إلى الدرجة الثانية عام 2015.

من جهته يحاول الريال وضع جميع منافسيه تحت الضغط عندما يستقبل جاره الصغير رايو والموجوع من الملكي فلم يعرف الفوز عليه خلال أكثر من عقدين، وكان الريال حقق 5 انتصارات وتعادلاً وهزيمة في برنابيه، بينما رايو وصيف القاع لم يحصد أكثر من 4 نقاط خارج أرضه، وفيما يلي برنامج المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع 17

• السبت: مان سيتي * إيفرتون (2.30)، توتنهام * بيرنلي، واتفورد * كارديف سيتي، وولفرهامبتون ، بورنموث، كريستال بالاسس * ليستر سيتي، هيدرسفيلد * نيوكاسل (5.00)، فولهام * ويستهام (7.30).

• الأحد: برايتون * تشيلسي، ساوثهامبتون * الآرسنال (3.30)، ليفربول * مان يونايتد (6.00).

الإسباني – الأسبوع 16

• الجمعة: سلتا فيغو * ليغانيس (10.00).

• السبت: خيتافي * سوسيداد (2.00)، بلد الوليد * أتلتيكو مدريد (5.15)، ريال مدريد * رايو فاليكانو (7.30)، إيبار * فالنسيا (9.45).

• الأحد: إشبيلية * جيرونا (1.00)، اسبانيول * بيتيس (5.15)، هويسكا * فياريال (7.30)، ليفانتي * برشلونة (9.45).

• الإثنين: ألافيس * بلباو (10.00).

الألماني – الأسبوع 15

• الجمعة: نورنبيرغ * فولفسبورغ (9.30).

• السبت: هانوفر * بايرن ميونيخ، هوفنهايم * مونشن غلادباخ، أوغسبورغ * شالكه، دوسلدورف * فرايبورغ، شتوتغارت * هيرتا برلين (4.30)، دورتموند * بريمن (7.30).

• الأحد: لايبزيغ * ماينز (4.30)، فرانكفورت * ليفركوزن (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 16

• السبت: إنتر ميلانو * أودينيزي (7.00)، تورينو * يوفنتوس (9.30).

• الأحد: سبال * كييفو فيرونا (1.30)، سامبدوريا * بارما، فيورنتينا * إيمبولي، فرزينوني * ساسولو (4.00)، كالياري * نابولي (7.00)، روما * جنوا (9.30).

• الإثنين: أتلانتا * لازيو (9.30).

• الثلاثاء: بولونيا * ميلان (9.30).

الفرنسي – الأسبوع 18

• الجمعة: نيس * سانت إيتيان (9.45).

• السبت: ديجون * سان جيرمان (6.00)، نانت * مونبيلييه، ريمس * ستراسبورغ، كان * تولوز، أميان * أنجيه (9.00).

• الأحد: ليون * موناكو (2.00)، نيم * ليل (4.00)، غانغان * رين (6.00)، مرسيليا * بوردو (10.00).