شؤون محلية

إغلاق عدد من محالّ بيع الفروج في دمشق لأسباب صحية

| محمود الصالح

الخميس, 13-12-2018

استمرت حملة إغلاق محلات المواد الغذائية والمنشآت التي تتسابق في تقديم الغذاء للمواطن، نتيجة الجشع الذي يمارسه الكثير من الباعة، ومنعكسات ذلك على صحة المواطن، حيث تقوم مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق بأعمال الرقابة الصحية على جميع المحلات وفق قطاعات العمل التي تقسم إليها مدينة دمشق.
أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا أنه على الرغم من تطبيق العقوبات المحددة في القانون وهي إغلاق المحل لمدد مختلفة حسب نوع المخالفة إضافة إلى غرامة 5 آلاف ليرة، إلا أن الكثير من أصحاب الفعاليات التجارية والخدمية ممن يتعاملون بالمواد الصحية مازالوا يرتكبون مخالفات صحية تضر بصحة المواطن من خلال عدم الالتزام بالشروط الصحية سواء لجهة النظافة أو استخدام مواد غير صحية لحفظ المواد مثل المواد البلاستيكية أو استخدام الأصبغة أو استخدام مواد غذائية غير محددة الصلاحية، وكل ذلك يستوجب مخالفات متنوعة حسب ما جاء في القانون.
وأشار ريا إلى أنه تم مؤخراً إصدار عدد من القرارات عن محافظ دمشق تضمنت إغلاق مسلخ سري في منطقة البارك الشرقي لأنه كان يقوم بمهنة نتر الفروج وعدم استيفاء الشروط الصحية ووجود قذارة في المحل، وإغلاق لمدة ثلاثة أيام فروج الصحي في مزة جبل بسبب فرم مسبق للحوم، وإغلاق محل ملك الفروج الكائن في المرجة منطقة السنجقدار لمدة أسبوع بسبب منع القائم بالعمل من إبراز الوثائق الصحية وعدم إعطاء الاسم وقيامه بالسب والشتم واستخدام بلاستيك ملون.
ولفت ريا إلى أنه اتخذ قرار بمنع بيع «الشنكليش» بشكل مكشوف وتم الطلب إلى جميع المحلات التي تبيع هذه المادة القيام بالتعبئة ضمن أكياس مغلقة، وأعطيت مهلة للمنتجين حتى نهاية هذا العام للقيام بذلك.

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