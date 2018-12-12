الميزانية الروسية تتحدى العقوبات وتحقق فائضاً بنحو 3 بالمئة … زاخاروفا: دعوة برلماني أوكراني لتدمير جسر القرم تحريض على الإرهاب

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن دعوة البرلماني الأوكراني إيغور موسيشوك إلى ضرورة تدمير الجسر الرابط بين جمهورية القرم وباقي روسيا تمثل «تحريضاً صريحاً على الإرهاب».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن زاخاروفا قولها: «إذا كانوا لا يرون أي شيء معيب وإجرامي في مثل هذه التصريحات العلنية فماذا يمكن القول عن الخطط السرية التي يضمرونها».

وبينت زاخاروفا أن مثل هذه التصريحات تكشف عن مستقبل غير سلمي تعده سلطات كييف للعلاقات مع روسيا «قائم على الاستفزاز والتهديد والترويع».

وكان موسيشوك دعا لتدمير جسر القرم وذلك في سياق تصريحات وصفتها موسكو بالاستفزازية حيث طالب في آب الماضي الهيئات الأمنية المختصة في بلاده بالتركيز على هذا الموضوع وأشار إلى ضرورة طلب المساعدة في هذا المجال من «الحلفاء في القوقاز».

وقبل يومين وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قانونا بإنهاء معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة مع روسيا التي ستنتهي مدتها في الأول من نيسان المقبل وهي خطوة أكدت موسكو أنها لن تصب في مصلحة الشعب الأوكراني.

وفي سياق آخر أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أن فائض الميزانية بنهاية 2018 سيبلغ 2,5 بالمئة، وقد يلامس الـ3 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، رغم العقوبات الأميركية والغربية المتوالية.

وقال الوزير مكسيم أورشكين في اجتماع مع ممثلي رابطة الشركات الأوروبية في روسيا أمس في موسكو: «لدينا الآن فائض في الميزانية بنسبة 2,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل هذا العام، وهو أقرب إلى 3 بالمئة».

وأضاف: «كانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 2,1 بالمئة، ولكن مع الوقائع البارزة رجحت أنه قد يكون أعلى من التوقعات الرسمية ليشكل نحو 2,5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي».

ومن جهة ثانية أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس تطوير نظام فعال لتدريب القوات الروسية ما ساهم بالوصول إلى الريادة بالألعاب العسكرية الدولية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن شويغو قوله في اجتماع للجنة التحضيرية لـ«الألعاب العسكرية الدولية 2019 أنه تم إدخال نظام فعال لتدريب القوات الأمر الذي يسمح لجنودنا بتحقيق الفوز في المنافسة حيث إننا اكتسبنا منذ إطلاق هذه المسابقات العسكرية في عام 2016 خبرة كبيرة في تنظيم المسابقات والتي أعطت دفعة جديدة للتعاون العسكري التقني».