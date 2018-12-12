الأولى

مكتب خاص لاسترداد القطع الأثرية … حمود: مليار دولار حاجة ترميم آثارنا

| محمد منار حميجو

الخميس, 13-12-2018

كشف المدير العام للآثار والمتاحف محمود حمود أن المديرية بحاجة إلى مليار دولار على أقل تقدير لإعادة ترميم الآثار التي تم تخريبها من العصابات المسلحة التي كانت في تلك المناطق، مضيفاً: ما عدا الأبنية التي دمرت ولا يمكن إعادتها على الإطلاق مثل الكثير من المباني المحيطة بقلعة حلب التي أصبحت حجارتها رماداً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حمود أنه سيتم ترميم متحف دير الزور بدءاً من العام القادم، مشيراً إلى أن المديرية بدأت بترميم بعض المواقع في قلعة حلب وبعض الأجزاء داخلها إضافة إلى ترميم الكثير من الأماكن في قلعة الحصن بمساعدة الأصدقاء من هنغاريا.
في الغضون أعلن حمود عن تشكيل مكتب خاص لاستعادة القطع الأثرية المسروقة، موضحاً أن المديرية تتابع القضايا التي تتم إثارتها في الإعلام العالمي والعربي وأنه تتم متابعة أي معلومة ومن ثم يتم إرسالها إلى الجهات المختصة.
وأضاف حمود: هناك تعاون مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص وخصوصاً الإنتربول الدولي ومنظمة «اليونيسكو».

مقالات ذات صلة

الخميس, 13-12-2018

الجمعة نائب رئيس الوزراء الروسي بدمشق لتوقيع وثائق اللجنة السورية الروسية المشتركة … 30 بالمئة زيادة التبادل التجاري بين سورية وروسيا هذا العام

الخميس, 13-12-2018

الوديعة الإسرائيلية في البلاط

الخميس, 13-12-2018

المقداد: ملتزمون بأحكام القانون الدولي الإنساني في مكافحة الإرهاب

الخميس, 13-12-2018

برلمان أبخازيا يصدق اتفاقية التعاون والصداقة مع سورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock