مكتب خاص لاسترداد القطع الأثرية … حمود: مليار دولار حاجة ترميم آثارنا

كشف المدير العام للآثار والمتاحف محمود حمود أن المديرية بحاجة إلى مليار دولار على أقل تقدير لإعادة ترميم الآثار التي تم تخريبها من العصابات المسلحة التي كانت في تلك المناطق، مضيفاً: ما عدا الأبنية التي دمرت ولا يمكن إعادتها على الإطلاق مثل الكثير من المباني المحيطة بقلعة حلب التي أصبحت حجارتها رماداً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حمود أنه سيتم ترميم متحف دير الزور بدءاً من العام القادم، مشيراً إلى أن المديرية بدأت بترميم بعض المواقع في قلعة حلب وبعض الأجزاء داخلها إضافة إلى ترميم الكثير من الأماكن في قلعة الحصن بمساعدة الأصدقاء من هنغاريا.

في الغضون أعلن حمود عن تشكيل مكتب خاص لاستعادة القطع الأثرية المسروقة، موضحاً أن المديرية تتابع القضايا التي تتم إثارتها في الإعلام العالمي والعربي وأنه تتم متابعة أي معلومة ومن ثم يتم إرسالها إلى الجهات المختصة.

وأضاف حمود: هناك تعاون مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص وخصوصاً الإنتربول الدولي ومنظمة «اليونيسكو».