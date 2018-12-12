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مؤتمر لإعادة الإعمار استضافته العاصمة الرومانية … عثمان: 2019 عام الانفتاح على سورية

| الوطن

الخميس, 13-12-2018

بهدف إعادة إطلاق الحوار الاقتصادي والمناقشة الودية بين الجانبين السوري والروماني ولاسيما فيما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار وفرص الاستثمار للشركات الرومانية، نظمت السفارة السورية في رومانيا أمس الأول وبمبادرة من المعهد السياسي والاقتصادي للشرق الأوسط في بوخارست، مؤتمراً اقتصادياً وسياسياً يعد الأول من نوعه على مستوى الاتحاد الأوروبي بالتعاون والتنسيق مع مؤسستي يوريسك وآفا كوم الدوليتين.
وأكد بيان صادر عن السفارة السورية في بوخارست وصل «الوطن» نسخة منه، أنه شارك في المؤتمر الذي جاء بعنوان «إعادة الإعمار في سورية.. بين تطوير الصمود الاقتصادي وفرص الشركات الرومانية الخاصة» عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلون عن 90 شركة رومانية إضافة لـ40 أخرى لرجال أعمال سوريين.
وأكد سفير سورية في بوخارست وليد عثمان أن العام القادم سيكون عام الانفتاح على سورية وانطلاق مسيرة الإعمار بوتيرة عالية، داعياً للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

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