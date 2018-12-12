بغداد: قمة سورية عراقية إيرانية روسية لبلورة التنسيق الأمني

كشفت بغداد عن لقاءات مقبلة لتنسيق اجتماع يضم قادة سورية والعراق وإيران وروسيا، لبلورة تطوير عمل المركز الأمني الرباعي المشترك. وذكر بيان صادر عن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أنه وخلال استقباله سفير روسيا لدى بلاده مكسيم ماكسيموف، والملحق العسكري الروسي في العراق، تم بحث مسألة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ونقل البيان عن الغانمي قوله: «نتمتع بعلاقات كبيرة ومميزة في جميع المجالات وخاصة العسكرية، ونحن على تواصل مستمر من خلال المركز الأمني الرباعي المشترك»، مشدداً على أن الأيام القادمة المقبلة ستشهد لقاءات يجري خلالها التنسيق حول عقد اجتماع يضم قادة الدول الأربع وذلك «لبلورة تطوير عمل المركز».

وسيعتبر الاجتماع المقبل الذي لم يتم تقديم أي توضيحات عن موعده، الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة السورية.

وفي أواخر أيلول عام 2015 اتفقت روسيا والعراق وسورية وإيران، على تأسيس «المركز الرباعي» في بغداد، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات في إطار الحرب على الإرهاب.

ويهدف المركز إلى جمع ومعالجة وتحليل المعلومات عن الوضع في المنطقة، وتوزيعها على هيئات أركان القوات المسلحة للدول المشاركة في المركز.