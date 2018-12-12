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المقداد: ملتزمون بأحكام القانون الدولي الإنساني في مكافحة الإرهاب

| الوطن

الخميس, 13-12-2018

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني فيصل المقداد، التزام الحكومة السورية التام بأحكام القانون الدولي الإنساني في جهودها لمكافحة الإرهاب.
وأشار المقداد خلال اجتماع اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني، في مقر وزارة الخارجية أمس، إلى أهمية عمل اللجنة الوطنية في دعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى نشر الوعي والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني في سورية.
وبحسب الموقع الرسمي لـ«وزارة الخارجية والمغتربين»، فقد جرى الاجتماع بحضور ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والتعليم العالي في اللجنة الوطنية، كما حضر الاجتماع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ماريان غاسر، وجرى خلاله استعراض نشاطات اللجنة خلال العام الجاري 2018، ومنها تنظيم عدد من الدورات التدريبية وورشات العمل الخاصة بالتعريف بعمل اللجنة والقانون الدولي، كما جرت مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة لأنشطة اللجنة خلال العام القادم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة خطة عملها للعام القادم التي ستغطي مختلف نواحي عملها، وإبراز الوجه الحضاري والقانوني لسورية.

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