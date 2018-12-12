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بورصة الغاز ترفع سعر الأسطوانة إلى 10 آلاف ليرة

| عبد المنعم مسعود

الخميس, 13-12-2018

ارتفع سعر أسطوانة الغاز لتباع بعشرة آلاف بعدما كانت تباع على السعر الحكومي بـ2700 ليرة، وتبين ذلك خلال متابعة «الوطن» أمس وليل أول من أمس عمليات بيع الغاز المنزلي بالسوق السوداء في منطقتي الدويلعة وكشكول والطبالة وجرمانا ومخيمها.
كما ارتفع سعر تعبئة طباخ الغاز المنزلي حجم وسط إلى 2500 ليرة مساء أول من أمس بعدما كان صباحاً لا يتجاوز 1500 ليرة على حين بلغ سعر تعبئة الطباخ حجم صغير 1500 ليرة.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي شبلي أنه لم يتم تنظيم أي ضبوط لعدم وجود أي مشاكل في توزيع المادة من محافظة دمشق!

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