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برلمان أبخازيا يصدق اتفاقية التعاون والصداقة مع سورية

| الوطن - وكالات

الخميس, 13-12-2018

قالت وزارة الخارجية الأبخازية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس: إن برلمان جمهورية أبخازيا صدق في السادس من كانون الأول الفائت، اتفاقيتي صداقة وتعاون مع الجمهورية العربية السورية في مجال تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي.
وأوضح البيان، أنه وفقاً للاتفاقية، ستقيم أبخازيا وسورية علاقاتهما كدولتين صديقتين تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدولة والسلامة الإقليمية والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض. وأشار البيان إلى أن الطرفين سيتعاونان بشكل وثيق في مجال السياسة الخارجية والحفاظ على السلام، والتشاور بشكل دوري ومنتظم، مبيناً أن الاتفاقية صالحة لمدة عشر سنوات مع إمكانية التجديد التلقائي لمدة خمس سنوات أخرى.

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